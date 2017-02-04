На Тернопільщині під керівництвом нової команди ДП “Укрспирт” жорстоко побили працівника підприємства?

Винними у вчиненні злочину протестувальники вважають охоронця та працівників заводу, які входять до нової команди керівництва на чолі з директором Іванчуком Юрієм.

До протестувальників вийшов директор заводу – Іванчук Юрій та запевнив, що внутрішня безпека ДП Укрспирт, вже почала проводити перевірку по даному факту.