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На Тернопільщині під керівництвом нової команди ДП “Укрспирт” жорстоко побили працівника підприємства?

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Про це повідомляють активісти “Вільні Люди Тернопіль – Самооборона Майдану“:

  • Сьогодні обурені жителі с.м.т. Козлів та активісти ГФ ОГП «Самооборона Козівщини» пікетували Козлівський спиртзавод. Причиною акції стало побиття працівника підприємства – Кушніра Андрія, в результаті якого він потрапив до реанімаційного відділення Козівської районної лікарні.

    Винними у вчиненні злочину протестувальники вважають охоронця та працівників заводу, які входять до нової команди керівництва на чолі з директором Іванчуком Юрієм.

    До протестувальників вийшов директор заводу – Іванчук Юрій та запевнив, що внутрішня безпека ДП Укрспирт, вже почала проводити перевірку по даному факту.

    Ми вимагаємо від Головне управління Національної поліції в Тернопільській області проведення об’єктивного та неупередженого розслідування провадження, яке порушено Козівським райвідділом поліції за статтею 125 КК України.
    Ми глибоко сумніваємося в обєктивності внутрішнього розслідування ДП Укрспирт, зважаючи на те, що заступником директора ДП Укрспирт з питань безпеки є Полковніков Григорій Васильович, який був звільнений з МВС, згідно ЗУ “Про очищення влади”. З 2011 по 2013 рр. Григорій Васильович очолював Управління по боротьбі з організованою злочиністтю УМВС України в Тернопільській області.

 

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