На Тернопільщині поліцейські допомогли водію вантажівки виїхати з снігового намету

07 лютого о 12:20 в с. Завалів, Підгаєцького району водій вантажного автомобіля «DAF XF» на автодорозі «Галич – Сатанів» не впорався з керуванням та застряг на узбіччі в сніговому наметі. Самотужки виїхати на дорогу не зміг.

Співробітниками поліції, які ведуть нагляд за безпекою дорожнього руху на території Підгаєцького району спільно з працівниками райавтодору тягачем відбуксировано вантажівку на безпечну ділянку дороги, після чого водій безперешкодно продовжив рух у напрямку м. Івано-Франківськ.

Поліція Тернопільщини вкотре звертається до водіїв не забувати стежити за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України. Якщо під час руху ви побачили когось у скрутному становищі через негоду зателефонуйте за номером «102» або повідомте аварійні служби.

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