На Тернопільщині поліцейські виявили іномарку сумнівного походження

Факт незаконної експлуатації транспортного засобу виявили поліцейські в Тернопільському районі.

Так, 14 лютого, в селі Лозова, під час здійснення нагляду за дорожнім рухом, поліцейські зупинили для перевірки автомобіль «Jeep Grand Cherokee», під керуванням 35 – річного мешканця Тернопільського району. Під час перевірки реєстраційних документів та звірці номерів вузлів і агрегатів автомобіля з базами даних поліції, було встановлено, що державний номерний знак та свідоцтво про реєстрацію належать іншому автомобілю. Свідоцто про реєстрацію вилучено для проведення експертизи, а транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик Тернопільського РВП. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку. Проводиться перевірка.