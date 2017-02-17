Регіони 

На Тернопільщині поліцейські виявили іномарку сумнівного походження

Redaktor Прокоментуй!

Факт незаконної експлуатації транспортного засобу виявили поліцейські в Тернопільському районі.

Так, 14 лютого, в селі Лозова, під час здійснення нагляду за дорожнім рухом, поліцейські зупинили для перевірки автомобіль «Jeep Grand Cherokee», під керуванням 35 – річного мешканця Тернопільського району. Під час перевірки реєстраційних документів та звірці номерів вузлів і агрегатів автомобіля з базами даних поліції, було встановлено, що державний номерний знак та свідоцтво про реєстрацію належать іншому автомобілю. Свідоцто про реєстрацію вилучено для проведення експертизи, а транспортний засіб поміщено на спеціальний майданчик Тернопільського РВП. Подію зареєстровано в журналі єдиного обліку. Проводиться перевірка.

Можливо Вам сподобається:

Невтішні роздуми над розбережаненням Бережанщини

Redaktor Вимкнено

У Заліщицькому районі у річці втопився півторарічний малюк

Redaktor Вимкнено

Як зловживає керівництво РДА у Козовій

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *