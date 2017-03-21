На Тернопільщині повідомлено про підозру 12 учасникам групи, що виманювала гроші у пенсіонерів

Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому стосовно організованої групи за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою).

Розслідуванням встановлено, що група шахраїв, використовуючи викрадені бази фармацевтичних фірм, телефонувала їхнім клієнтам з пропозицією відшкодувати кошти за нібито доставлені неякісні медичні товари та виманювала у людей гроші як компенсацію за свої послуги. Мережа ошуканців діяла по всій Украні, а «кол-центрами» для обдзвону клієнтів ставали орендовані ними квартири у Києві.

Серед потерпілих, хто першими звернувся до правоохоронців із заявами про шахрайство, були пенсіонерки з Тернопільщини. На сьогодні по Україні виявлено вже понад 50 ошуканих громадян, більшість з яких є особи похилого віку.

Сума збитків, завданих громадянам злочинними діями організованої групи, сягає понад 4 млн. грн.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області