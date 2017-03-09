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На Тернопільщині прокуратура повертає державі 80 га землі вартістю понад 2 млн. грн.

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Рішенням господарського суду Тернопільської області задоволено позовну заяву Кременецької місцевої прокуратури в інтересах держави та зобов‘язано фізичну особу-підприємця звільнити незаконно зайняті земельні ділянки площею 80 га, вартістю понад 2 млн. грн.
Встановлено, що підприємець незаконно отримав у користування земельні ділянки державного навчального закладу «Почаївське вище професійне училище».
На вимогу прокуратури суд відновив порушене право освітян, земля площею 80 га вартістю понад 2 млн.грн використовуватиметься за цільовим призначенням.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області

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