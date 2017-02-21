На Тернопільщині провели турнір з футзалу пам’яті загиблого воїна АТО

19 лютого у Козові відбувся міжрайонний турнір з футзалу серед учасників АТО. У ньому взяли участь команди Козівського, Підгаєцького, Бережанського, Збаразького, Зборівського, Монастириського районів. Організувала турнір «Самооборона Козівщини». Спонсорами заходу виступили голова фермерського господарства «Вікторія 92» Петро Пеляк, народний депутат України, голова Тернопільської територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Тарас Юрик, «Мрія Агрохолдинг», а також приватні підприємці.

«Турнір присвячений пам’яті учасника АТО з Козівського району Михайла Сташкова, який загинув у зоні проведення антитерористичної операції при виконанні службових обов’язків», – розповів помічник народного депутата України Тараса Юрика, голова Зборівської районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Василь Мудло. – «Змагання тривали упродовж дня. Перше місце посів Збараж, друге – Козова, третє – Зборів, четверте – Бережани, п’яте – Підгайці, шосте – Монастириськ. Учасники турніру були нагороджені грамотами, кубками. Окрім команд, були відзначені кращий воротар, кращий нападник та кращий захисник. До речі, кожна команда отримала грошову премію у розмірі тисяча гривень».

Як зазначають організатори, турнір з футзалу серед учасників АТО на Козівщині відбувся вперше і він стане щорічним.