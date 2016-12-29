На Тернопільщині резонансну справу екс-заступника прокурора перетворюють у клоунаду

7 липня минулого року після святкування Івана Купала п’яний прокурор — у його крові виявили 2,5 проміле алкоголю — виїхав на зустрічну смугу й протаранив автівку 44-річного Сергія Хлистуна зі Скалата. Від отриманих травм останній помер у лікарні… Після розслідування справу передали до суду і ось уже дев’ять місяців Збаразький районний суд з’ясовує обставини ДТП, слухає свідків, щоб згодом винести вирок. Екс-заступник прокурора всіляко намагається уникнути відповідальності, не визнає своєї вини, жодного разу не вибачився перед дружиною загиблого Уляною. Навіть коли свідки-лікарі з болем пригадують останні миттєвості життя загиблого, Ковалик із непорушним виразом обличчя абстрагується від усього. Здається, сам себе дурить…

Із безмежними прокурорськими можливостями Юрій Ковалик міг відразу після ДТП «підігнати» справу під свою невинуватість, але цього не допустили кременецькі активісти. Однак у справі все ж вигулькнула озвучена екс-посадовцем рятівна версія про пішоходів, які нібито перебігали дорогу, а тому змусили вивернути кермо вбік. Із десятка свідків, що вже дали покази в суді, ніхто не підтвердив даного факту. Єдиний, хто нібито бачив загадкових пішоходів, — Юрій К., працівник шиномонтажу, що поруч з місцем аварії. Стосовно цього свідка найбільша інтрига: що саме він розповість? Проте чоловік не квапиться до суду, точніше, фізично не спроможний прибути на слухання. Важливий для справи свідок ніяк не вийде із… запою. Як не дивно, але свої «унікальні» свідчення Юрій К. дав слідчим прокуратури аж через півроку (!) після аварії. Розповів, нібито ішов по цигарки до крамниці й побачив, як двоє чоловіків перебігали дорогу перед автівкою Ковалика. Юрія К. несподівано розшукали за окремим (!) дорученням слідчого прокуратури аж у грудні минулого року. Досі незрозуміло, чому свідка не знайшли раніше. Оперуповноважений Кременецького відділу кримінальної поліції Дмитро Юр’єв, який виконував спецдоручення, так і не пояснив у суді, чому із чималої кількості довколишніх закладів пішов саме на шиномонтаж, чому не допитав ще когось, крім Юрія К.

Більше того, у суді працівник поліції суттєво змінив свідчення від даних раніше прокуратурі. Розбіжності стосуються часу видачі доручення та його змісту. Такий неприпустимий момент неабияк обурив присутніх у суді. «Не пригадую, що говорив у прокуратурі, може, щось не так пояснив», — виправдовувався. І це заявляє правоохоронець!

На останнє судове засідання як свідок прибув власник шиномонтажу, де працює Юрій К. Підприємець повідомив деякі подробиці про підлеглого. Як з’ясувалося, Юрій К. — шваґро власника шиномонтажу, раніше його притягали до адміністративної та кримінальної відповідальності. Бідолашний чоловік хворіє на алкоголізм, часто заходить у запої.

Після таких одкровень про Юрія К. виникає чимало сумнівів щодо його «важливих» показів. Хтозна, в якому стані він був того ранку, чи щось не переплутав, і чи, бува, не погодився за кухоль пива посвідчити?..

Можливо, на наступне засідання, що заплановане на 23 січня, Юрій К. таки прибуде до суду й учасники процесу зможуть нарешті задати назрілі запитання до свідка, а суд — зробити важливі висновки.

