На Тернопільщині селянин захопив понад 40 га державної землі

Теребовлянською місцевою прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику).

Встановлено, що на території однієї із сільських рад Козівського району Тернопільської області місцевий житель самовільно, без правовстановлюючих документів зайняв земельну ділянку площею понад 40 га із земель державної форми власності та незаконно використовував її для вирощування сільськогосподарських культур.

Розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Тернопільської області

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