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На Тернопільщині – штормове попередження

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Область та місто охопить туман.
Згідно з повідомленням Тернопільського гідрометеорологічного центру, видимість у тумані становитиме 200-500м. Погодне явище спостерігатиметься до кінця доби 16 січня та вранці 17 січня.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області звертається до водіїв: попіклуйтеся про свою безпеку, дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Передовсім, увімкніть протитуманні фари та габаритні вогні (у жодному разі не плутайте з дальнім світлом фар). Пристебніть пасок безпеки.
Будь ласка, утримайтеся від будь-яких раптових маневрів, адже під час туману ваш автомобіль можуть не помітити.
Також слід збільшити дистанцію між вашим та сусідніми транспортними засобами.

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