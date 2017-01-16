На Тернопільщині – штормове попередження

Область та місто охопить туман.

Згідно з повідомленням Тернопільського гідрометеорологічного центру, видимість у тумані становитиме 200-500м. Погодне явище спостерігатиметься до кінця доби 16 січня та вранці 17 січня.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області звертається до водіїв: попіклуйтеся про свою безпеку, дотримуйтеся правил дорожнього руху.

Передовсім, увімкніть протитуманні фари та габаритні вогні (у жодному разі не плутайте з дальнім світлом фар). Пристебніть пасок безпеки.

Будь ласка, утримайтеся від будь-яких раптових маневрів, адже під час туману ваш автомобіль можуть не помітити.

Також слід збільшити дистанцію між вашим та сусідніми транспортними засобами.