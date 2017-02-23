На Тернопільщині в ДТП зіткнулись три автомобілі

22 лютого близько 18.00 годин в м. Тернопіль по вул. Микулинецькій (поблизу «ТеркоАвто») відбулося зіткнення легкових автомобілів «Kia Rio», «Volkswagen Transporter» та вантажного автомобіля «MAN».

Внаслідок ДТП травмовано 2 особи – водіїв автомобілів «Kia Rio» та «Volkswagen Transporter». Обох водіїв шпиталізовано в Тернопільську обласну лікарню. За даними лікарів водій автомобіля «Volkswagen Transporter», житель с. Товстолуг Тернопільського району, отримав «Закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, закриту травмугрудної клітки, перелом ребер, травматичний шок», а житель м. Тернопіль (водій автомобіля «Kia Rio») потрапив до лікарні з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, різані рани обличчя»

Аварія була настільки серйозною, що для деблокування потерпілого з автомобіля «Volkswagen Transporter» на місце події залучалось чергове відділення аварійно-рятувального загону спецпризначення обласного Управління ДСНС України.