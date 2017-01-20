На Тернопільщині вандали знищили алею туй

Навесні 2016 р. в рамках акції «За чисте довкілля» КП «Кременець благоустрій» було висаджено алею туй по вул. Льотчиків-Визволителів в м.Кременець.

Однак, в ніч з 7 на 8 січня поточного року невстановленими особами заподіяно чималої шкоди довкіллю.

Так, при огляді місця події Державною екологічною інспекцією у Тернопільській області за участю зацікавлених осіб встановлено факт пошкодження до ступеня припинення росту 37 дерев породи туя.

Шкода заподіяна зеленим насадженням становить 59 тисяч 200 грн.

Матеріали перевірки направлено до Кременецького відділу поліції ГУ НП в Тернопільській області для встановлення винних осіб і прийняття рішення.