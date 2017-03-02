Регіони 

На Тернопільщині затримано злочинну групу, що викрала з помешкань громадян майно на суму понад 1 мільйон гривень

Redaktor Прокоментуй!

Завдяки скоординованим діям правоохоронців, викрито злочинну групу осіб – жителів сусідньої області, які займалися таємними викраденнями чужого майна з помешкань громадян Тернопільщини.
Уже встановлено причетність зловмисників до п’яти крадіжок майна, вчинених впродовж лютого 2017 року з будинків жителів Тернопільського району на суму понад один мільйон гривень.
Наразі трьох учасників цієї групи, один з яких раніше судимий та розшукується правоохоронцями сусідньої області за вчинення крадіжок, затримано.
Під час обшуків, за місцем проживання підозрюваних, виявлено та вилучено частину викраденого майна – ювелірні вироби, колекційні монети, а також знаряддя та засоби вчинення злочину.
Триває досудове розслідування за ч.5 ст.185 Кримінального кодексу України (Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою), процесуальне керівництво у якому здійснює Тернопільська місцева прокуратура. Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів.

Можливо Вам сподобається:

Хоптян висповідав голову Кременецької районної ради

Redaktor Вимкнено

У Підгайцях є найдавніше єврейське поховання на території України

Redaktor Вимкнено

У селі Куропатники на Тернопільщині діти рятують птахів (фото)

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

За повного чи часткового використання текстів та зображень сайту «Погляд» гіперпосилання http://poglyad.te.ua/ є обов’язковим. Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках «Погляду». За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.