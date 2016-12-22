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На Тернопільщині завалилася частина двоповерхового будинку культури (фото)

Redaktor 2 коментарі

Сьогодні, у неділю 11 грудня у селі Ішків Козівського району завалилася частина двоповерхового будинку культури, який вже тривалий час перебував у аварійному стані. Про це на електронну адресу “Погляду” повідомив читач Василь.

  • Місцеві мешканці просять звернути увагу преси на бездіяльність органів районної влади, які знаючи про небезпечну ситуацію через бюрократичні процедури нехтували зверненнями місцевих мешканців щодо знесення аварійної будівлі.
    На щастя, обійшлося без постраждалих, тому, покладаючись на авторитет вашого видання, місцеві активісти сподіваються що ваші журналісти зможуть своєю увагою до цієї проблеми вплинути на владу, – пише читач.

 

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2 коментарі до запису “На Тернопільщині завалилася частина двоповерхового будинку культури (фото)

  • Бандера
    19:17 | 11 грудня, 2016 на 19:17
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    Причому тут районна влада, якщо ця будівля знаходиться у власності громади села.

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  • Бандера
    19:21 | 11 грудня, 2016 на 19:21
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    Причому тут районна влада, якщо ця будівля перебуває на балансі сільської громади. І місцева громада довела її до такого жахливого стану. Так хто винуватийя?

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