На Тернопільщині відкрито електронну чергу по виготовленню закордонних паспортів на лютий

Відкрито електронну чергу по виготовленню закордонних паспортів на лютий. Замовлення доступні у підрозділах Борщівського, Бучацького, Козівського, Кременецького, Чортківського, Лановецького та Тернопільського районів. Також черга відкрита на міський підрозділ міста Тернопіль, тому можете обирати зручний підрозділ за посиланням: https://igov.org.ua/service/176/general та замовляти послугу.

Якщо Ви хочете виготовити закордонний паспорт для дитини, то переходьте сюди: https://igov.org.ua/service/177/general

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