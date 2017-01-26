Регіони 

На Тернопільщині відкрито електронну чергу по виготовленню закордонних паспортів на лютий

Redaktor Прокоментуй!

Відкрито електронну чергу по виготовленню закордонних паспортів на лютий. Замовлення доступні у підрозділах Борщівського, Бучацького, Козівського, Кременецького, Чортківського, Лановецького та Тернопільського районів. Також черга відкрита на міський підрозділ міста Тернопіль, тому можете обирати зручний підрозділ за посиланням: https://igov.org.ua/service/176/general та замовляти послугу.
Якщо Ви хочете виготовити закордонний паспорт для дитини, то переходьте сюди: https://igov.org.ua/service/177/general

 

Можливо Вам сподобається:

На дорозі Бучач-Тернопіль “Мерседес” зіткнувся з вантажівкою (фото)

Redaktor Вимкнено

Street Workout або вуличний “фізкульт-привіт!” по-бережанськи

Redaktor Вимкнено

У Скалаті зараз дуже гаряче (фото)

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *