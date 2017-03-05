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На заході Тернопільщини працюють дорожники

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На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривають роботи з ліквідації пошкоджень дорожнього покриття.

Так, шляховики за допомогою гарячого асфальтобетону та катка ліквідовують ямковість на трасі національного значення Львів-Тернопіль, міжнародній дорозі Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам᾽янка (у напрямку Козови) та регіональній дорозі Тернопіль-Броди. Також за допомогою двох екскаваторів на автошляху Р-41 (обхід Тернополя) дорожники усувають пучини та втрамбовують щебенево-піщану суміш. Далі влаштують шар асфальтобетону.

Роботи виконують 5 дорожньо-ремонтних бригад.

Служба автомобільних доріг у Тернопільській області звертається до всіх учасників дорожнього руху з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, які виникають під час проведення ремонтних робіт на автошляхах краю. Під час руху будьте обережними та неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху.

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