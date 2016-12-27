Навіщо Олександр Башта хоче знищення частини Іванівського заказника?

22 грудня “свободівці” зробили нову спробу вилучити землю із Іванівського заказника спокусливого для забудови. Про це розповідає голова Ради ЕкГ “Печеніги” Сергій Шапаренко.

Хоча в цей день рада планувала розглядати тільки бюджет, вони в порядок денний сесії пропхали питання і про “Іванівський”.

Найактивніше за роззаповідання 33 кварталу виступав Олександр Башта. “Свободівці” нафантазували, що якщо 33 квартал з Іванівського не вилучити і не створити біатлонну трасу, то втратяться якісь 30.000.000 єесівських євро. Враховуючи, що Міжнародний союз біатлоністів повідомив місцевим активістам, що про ідею нової біатлонної траси він нічого не знає – що мали на увазі “свободівці”, взагалі незрозуміло.

Як не дивно (а, може, навпаки, не дивно?) ці лобістські потуги завзято підтримав директор Департаменту екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА Орест Сінгалевич. Знов, як і 30 листопада, він запевняв депутатів, що нічого цінного в 33 кварталі нема, і натякнув, що може з’явитися неправдива інформація про зростання на цій території червонокнижних рослин (за повідомленнями місцевих мешканців, в ньому зростають занесені до Червоної книги України лілія лісова, підсніжник білосніжний і черемша).

В 2013 році, коли регіонали вже проводили через Іванівський біатлонну трасу, за руйнування екосистем заказника була порушена кримінальна справа, яка – як у нас часто відбувається – невдовзі була похована. Більшість нинішніх тернопільських депутатів стурбувало, що якщо цей проект буде відновлено, будуть знищені докази, і поновити поховану справу буде в принципі неможливо. Цей аргумент і став основним, через який рада не стала розглядати питання про роззаповідання 33 кварталу. Промови з цього приводу зробили заступник голови облради, член фракції “Самопоміч” Любомир Крупа, голова “Самопомочі” в облраді Віталій Фидрин і голова Тернопільської ОДА, член БПП Степан Барна.

Розгляд питання про заказник вирішили перенести на місяць, за який створити комісію, яка має розібратися в кримінальних справах по порушеннях, зроблених в заказнику в 2013 році.

Добре, що хай і через таку дивну причину, загроза для заказника на місяць була знята. Погано, що наші обранці або не знають, або ігнорують природоохоронне законодавство. Звісно, Україна має бути правовою державою, і тому Закон порушувати нікому не дозволено – і, звісно, треба, щоб винні у руйнуванні заказника у 2013 році відповіли за нього. Але, як би там не було, те руйнування вже в минулому, зараз важливо зберегти те, що недоруйнували.

Згідно Закону “Про природно-заповідний фонд України”, скасування статусу території ПЗФ можливо тільки у випадку втрати нею природної цінності. Згідно Закону “Про Червону книгу України”, об’єкти Червоної книги України підлягають особливій охороні НА ВСІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ, а їх знаходження є підставою для створення території ПЗФ.

Тобто майбутнє 33 кварталу залежить від того, чи є в ньому червонокнижні види: за повідомленнями місцевих мешканців – є, за експертними висновками, що стали підґрунтям для намірів скасувати його заповідний статус – нема. Тому, щоб об’єктивно розібратися в цій ситуації, депутати мають з’ясувати, як є насправді. А це можливо зробити не раніше, як зійде сніг: з березня (з часу цвітіння підсніжника) по червень-травень (час цвітіння лілії)…