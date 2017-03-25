Не тверезий водій не виконав вимогу працівників поліції про зупинку, а згодом – скоїв ДТП

Дана подія трапилась 25 березня на 109 км. автодороги Стрий – Тернопіль – Кропивницький – Знам’янка. Працівники поліції отримали інформацію про водія, котрий не адекватно поводить себе на дорозі. Спроба поліцейських зупинити транспортний засіб, водієм «RENAULT LOGAN» була проігнорована. Довелось застосовувати інші методи, в результаті яких було пошкоджено два транспортні засоби, серед яких і службовий автомобіль «SKODA OCTAVIA» Козівського ВП. На керманича «RENAULT LOGAN» складено чотири протоколи про адміністративні правопорушення, одне з яких передбачене ст. 130 КУпАП, а саме відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп’яніння. Автомобіль винуватця доставлено до Козівського відділення поліції та поміщено на спеціальний майданчик.

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