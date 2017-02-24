Небезпечна робота – як рятувальники ліквідували затори льоду на Тернопільщині (фото)

23 лютого 2017 року працівники Бучацької державної пожежно-рятувальної частини обласного У ДСНС України ліквідували затори льоду, що виникли на р.Стрипа на території м.Бучач внаслідок льодоходу.

Крім того тернопільські рятувальники протягом минулої доби ще двічі залучались до виконання завдань, пов’язаних з підтопленням: в с. Підруда Теребовлянського району черговим караулом місцевої пожежної команди с. Золотники відкачано воду з подвір’я, де виникла загроза підтоплення житлового будинку; в смт. Вишнівець Збаразького району по вул. Шевченка, 6 черговим караулом місцевої пожежної команди Вишнівець відкачано воду з підвалу житлового будинку; в смт. В. Березовиця Тернопільського району по вул. Поліська караулом державної пожежно-рятувальної частини обласного УДСНС здійснено відкачування води з підвалу житлового будинку.