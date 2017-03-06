Олег Сиротюк пропонує державні кошти передбачені на будівництво ГЕС скерувати на території, які могли від них постраждати

Під час чергової сесії Тернопільської обласної ради зі своїми пропозиціями та доповненнями до проекту рішень стосовно заборони будівництва каскаду ГЕС на Дінстрі виступив голова фракції ВО «Свобода» в Тернопільській облраді Олег Сиротюк.

– Вважаю, що фактично у кожному виступі сьогодні звучить теза про те, що «нас не чують» або «нас ігнорують». Насправді, більше ніж рік це питання, яке піднімається стосовно будівництва каскаду ГЕС на Дністрі, дійсно так і проходить. Адже незважаючи на те, що рік тому обласна рада прийняла необхідне рішення про заборону будівництва, опираючись на думку громадськості, думку екологів та думку туристів, Верховна Рада України із Кабміном не припиняють роботи по підготовці до даного питання. Так, 21 грудня 2016 року в Дрежбюджеті на 2017 рік було виділено першої суму – 155 мільйонів гривень на техніко-економічне обгрунтування проекту. Це фактично відкриває процес будівництва каскаду ГЕС, – наголосив Олег Сиротюк.

Депутат зауважив, що в ВРУ є представники із Тернопільщини, однак, лише один з них – Михайло Головко голосував проти виділення коштів на зведення каскаду ГЕС.

Також, Олег Сиротюк запропонував доповнити звернення наступною пропозицією:

– Ми, депутати Тернопільської обласної ради, враховуючи звернення громадськості, територіальних громад області, звертаємось до Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України внести необхідні зміни в Державний бюджет на 2017 рік в частині виділення 155 мільйонів гривень на підготовку до будівництва каскаду ГЕС та скерувати ці кошти на соціально-економічний розвиток Тернопільської області, а саме: на ті території, де пропонували фактично підтопити чи затопити населені пункти.