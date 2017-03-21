Олександр Богомол просить допомоги знайти гідну людину на посаду начальника Бережанського відділу поліції

На даний час усі відділи та відділення поліції Тернопільщини відчувають великий некомплект особового складу, в тому числі й керівного. Про це розповідає головний поліцейський області Олександр Богомол.

Звертаюся до мешканців області, співробітників поліції, ветеранів органів внутрішніх справ з проханням надати консультації щодо кандидатів на посаду начальника Бережанського відділу поліції. Мені важлива думка краян, громадських активістів та поради діючих співробітників у виборі людини на цю керівну посаду. Інформацію прошу надсилати на мою особисту електронну пошту albomnik@ukr.net. Наперед вдячний усім за активну громадську позицію та розуміння.