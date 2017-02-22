Парафіяни с. Кинахівці Збаразького району на шляху переходу до Української церкви

Парафіяни с. Кинахівці Збаразького району, які покищо ходять до єдиної у селі церкви московського патріархату, – на шляху переходу до Української церкви. Про це розповіли активісти НВР «Правий сектор», які вчора побували у цьому населеному пункті.

За словами місцевих жителів, понад 80% мешканців села підтримують саме українське православ’я. Наразі у Кинахівцях формується ініціативна група, яка буде займатися питанням переходу парафії до УПЦ Київського патріархату. Активісти «Правого сектору» запевнили жителів села у своїй підтримці та готовності різнобічно допомагати в цій святій справі.

Окрім того, місцеві жителі повідомили, що у ніч з суботи на неділю, 18 – 19 лютого, відбулося пограбування храму у Кинахівцях. Із церкви пропали гроші та церковна атрибутика. При цьому дуже характерно, що за результатами пограбування у храмі не було виявлено жодного злому… Звідки логічний висновок: до церкви увійшли ті, хто має до неї доступ. Не дивно,що підозра громади падає на місцевого священника та старосту церкви.

Сказати упевнено можна одне: далі буде. А значить, варто готуватися до цікавого продовження справи.

До слова, є підстави очікувати, що найближчим часом, ще до Великодніх свят, до Київського патріархату перейде не лише парафія у с. Кинахівці, а і ще декілька церков, які уже на завершальній стадії українізації.