Регіони 

Перші польові роботи розпочало ТзОВ «Бучачагрохлібпром»

Redaktor Прокоментуй!

ТзОВ «Бучачагрохлібпром» розпочав підготовку до весняно-польових робіт. Аграрії розповіли про перші посіви та плани на новий сезон.
– Закінчили роботи з підживлення озимої пшениці, озимого ячменю та почали посівну кампанію із села Космирин, де засіяли 400 га під яру пшеницю. Зараз погода, на жаль, не дозволяє зайти у поле через високу вологість. Коли ситуація покращиться, почнемо посів усіх культур – ярих зернових, цукрового буряку, гороху, оскільки календар не дозволяє затягувати, – розповідає заступник директора з рослинництва ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Тарас Швець.

Як розповідає Тарас Ярославович, цього року підприємство збільшує площі під посів соняшника, цукрового буряка, суттєво збільшуються площі під посів ярої пшениці. Причиною цього стала осіння погода, яка не дозволила засіяти достатню кількість озимих культур, тому є потреба вирівняти показники.

– Значне збільшення площ, наприклад, під соняшник зумовлено його високою рентабельністю, про що свідчать попередні показники. Аналогічна ситуація і з цукровим буряком, тобто у 2016 році вони у нас вийшли найбільш прибутковими і ми зробили їх пріоритетними, – зазначає Тарас Швець.

Насіння підприємство використовує перевірене уже роками, а цього сезону на 150 га випробують насіння соняшника нової фірми, аби перевірити урожайність.

Можливо Вам сподобається:

Тернопільщина готується до відзначення 75-ї річниці утворення УПА

Redaktor Вимкнено

Нардеп Микола Люшняк у 2016 році перерахував свою зарплату на заклади для соціально вразливих категорій громадян

Redaktor Вимкнено

Рейдери намагалися знову захопити приватне підприємство на Тернопільщині

Redaktor Прокоментуй!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

За повного чи часткового використання текстів та зображень сайту «Погляд» гіперпосилання http://poglyad.te.ua/ є обов’язковим. Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках «Погляду». За зміст рекламної інформації відповідальність несе рекламодавець.