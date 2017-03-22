Підприємство Петра Гадза «Бучачагрохлібпром» забезпечує 60% від усього молока в області

У Тернополі відбулося спільне засідання ради обласного об’єднання сільськогосподарських підприємств та колегії департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

На захід запрошені були агропідприємства краю, взяли участь у ньому і представники ТзОВ «Бучачагрохлібпром», яке у минулому році продемонструвало рекордні показники.

Під час засідання присутнім було надано довідку про стан та перспективи розвитку скотарства області, зокрема йшлося і про молочну галузь, де найвищих надоїв молока досягнуто в сільгосппідприємствах Бучацького району – 8042 кг, Підволочиського – 7545 кг., Лановецького – 6000 кг. Наростили обсяги виробництва молока сільгосппідприємства Бучацького району на 3674 тонни, Теребовлянського на 789 тонн, Козівського на 686 тонн, Бережанського на 189 тонн, Збаразького на 123 тонни. У Лановецькому районі зменшили на 122 тонни, Тернопільському на 221 тонну, а в сільгосппідприємствах Гусятинського, Заліщицького та Кременецького районів у 2016 році не надоєно жодної літри молока».

– Сьогодні ми почули цифри, згідно яких Бучацький район показує найвищі показники у галузі, а скотарство у Бучацькому районів, зокрема молочне, розвиває тільки одне підприємство – ТзОВ «Бучачагрохлібпром». Підприємство продемонструвало найвищі показники по надою, по приросту ВРХ, по інших показниках і вивело наш район у лідери, – говорить начальник відділу агропромислового розвитку Бучацької РДА Тарас Козира.

– «Бучачагрохлібпром» є основним виробником молока в області, тобто 60% усього промислового молока йде від нас. Мова іде не про приватні сільські господарства і їх сировину, а про високотехнологічне молоко, яке придатне для переробки. І в таких умовах дуже хочеться від держави підтримки, тобто політики лояльності для нас, сільгоспвиробників, щоб ми могли сміливо нарощувати потужності, тим самим зміцнюючи економіку держави, – переконаний заступник директора по тваринництву ТзОВ «Бучачагрохлібпром» Борис Рудюк.

На засідання також йшлося і про епідеміологічну ситуацію в галузі скотарства, про нові тенденції ветеринарії, проте були й теми, які на думку аграріїв, не розкрили цілком.

– Хотілося б на таких нарадах почути більше інформації про сприяння у роботі сільгоспвиробників саме з боку держави, про дотації, про відшкодування на будівництво комплексів, адже це є надзвичайно великі капіталовкладеннія та відповідно – надважка праця. Держава має бути зацікавлена у підтримці, адже це питання продовольчої безпеки країни, – наголосив ТзОВ директор «Бучачагрохлібпром» Карачка Іван