Підприємство Петра Гадза надало 12 одиниць техніки для ліквідації дорожнього колапсу поблизу Монастириськ

Сумнозвісні три пагорби, які знаходяться при в’їзді у місто Монастириська, додали клопоту учасникам дорожнього руху під час негоди.

Протягом 7 та 8 лютого на крутих підйомах та спусках, які розташовані один за одним, великогабаритна техніка зупинилася.

Спецтехніка філії «Бучацький райавтодор» відбуксирувала вже понад 5 десятків фур. Допомогли водіям і механізатори фермерського господарства депутата Тернопільської обласної ради Петра Гадза ТзОВ «Бучачагрохлібпром». 12 одиниць техніки підприємства було залучено для відновлення руху. Деякі фури були настільки навантажені товаром, що їх тягнули пліч-о-пліч дорожники і аграрії.

– Наше підприємство завжди долучається до вирішення таких проблемних ситуацій. Наприклад, коли вся Тернопільщина опинилася у полоні хуртовини в листопаді минулого року, наша техніка так само допомагала розчищати шляхи. Ми всі живемо і працюємо у цьому краї, а тому повинні спільно вирішувати проблеми і не перекладати відповідальність на владу чи комунальників, адже співпраця, кооперація завжди дає результат, що в кінцевому результаті, приносить користь усім, – переконаний Петро Гадз.