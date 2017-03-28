Після зростання мінімальної зарплати до 3200 грн роботодавці Тернопільщини пропонують місця праці з більшою оплатою

Активізація співпраці служби зайнятості Тернопільщини з роботодавцями та заходи з легалізації зайнятості позитивно вплинули на ринок праці області. Про це повідомив директор обласного центру зайнятості Василь Олещук.

«Продовжує зберігатися позивна тенденція щодо збільшення кількості роботодавців, які співпрацюють з обласною службою зайнятості, – зазначив він. – З початку цього року 2927 роботодавців поінформували місцеві центри зайнятості про вакансії, що в 1,6 раза більше, аніж за відповідний минулорічний період. Збільшення кількості роботодавців, які подали вакансії, відбулось у всіх районах та м. Тернополі. Чисельність самих вакансій загалом зросла на 36%».

Урядове рішення щодо зростання мінімального розміру оплати праці до 3200 грн також відобразилось на заробітній платі, яку роботодавці Тернопільщини пропонують у вакансіях. Якщо в січні-березні 2016 року запропонована роботодавцями зарплата в середньому складала 1843 грн, то з початку цього року – 3293. Найнижчу середню заробітну плату пропонують роботодавці Зборівського (2760 грн) та Монастириського районів (2982 грн). Найвищу – на Чортківщині (3440 грн), Кременеччині (3408 грн) та у Тернополі і Тернопільському районі (3401 грн).

«Кількість роботодавців, які поінформували службу зайнятості Тернопілля про очікуване вивільнення працівників, – зауважив Василь Олещук, – зменшилась вдвічі – з 74 підприємств у січні-лютому 2016 року до 49 за такий же період 2017-го. Кількість працівників, яких роботодавці передбачали вивільнити, скоротилась утричі – з 2536 до 786».

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