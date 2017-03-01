Регіони 

По області їздить автомобіль з тернопільськими номерами, пасажири якого залишають написи “Слава Росії” (фото)

Redaktor Прокоментуй!

Про це повідомляє секретар Збаразької міської ради Роман Напованець.

  • Село Залісці Збаразького району. Це не поодинокі випадки у Збаразькому районі після активного переходу церков з моспархату у Київський патріархат.
    Місцеві мешканці помітили бус бежєвого кольору, з тернопільськими номерами 1395, марки Volkswagen T4.
    На черговій сесії облради звернемося до СБУ щодо цих фактів.
    Окремо обіцяю винагороду за будь-яку інформацію про цих “художників”.

Можливо Вам сподобається:

У Збаражі кожному депутату дали по каменю, і то не по одному

Redaktor Вимкнено

З «Перспективою» ніхто не буде самотнім

Redaktor Вимкнено

Багатодітна мати з Тернопільщини через суд позбавила себе батьківських прав, щоб піти в АТО (відео)

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *