По області їздить автомобіль з тернопільськими номерами, пасажири якого залишають написи “Слава Росії” (фото)
Про це повідомляє секретар Збаразької міської ради Роман Напованець.
- Село Залісці Збаразького району. Це не поодинокі випадки у Збаразькому районі після активного переходу церков з моспархату у Київський патріархат.
Місцеві мешканці помітили бус бежєвого кольору, з тернопільськими номерами 1395, марки Volkswagen T4.
На черговій сесії облради звернемося до СБУ щодо цих фактів.
Окремо обіцяю винагороду за будь-яку інформацію про цих “художників”.