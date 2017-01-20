Політв’язню з Тернопільщини вже чотири місяці не дозволяють побачень, листування і намагаються зламати карцером

Вже чотири місяці Вадим Цукерник з Борщева за ґратами системи. Єдиний зі всіх підозрюваних у справі, котрому не дозволили жодного побачення, листування і намагалися зламати карцером. Про це повідомляє Христини Яворська. Нагадаємо, Нагадаємо, у вересні минулого року у місті Борщеві Львівські поліцейські наробила кіпішу, викравши хлопця. Його підозрюють у замаху на вбивство бізнесмена Богдана Копитко.

Днями йому знову продовжили запобіжний захід – тримання під вартою терміном у 2 місяці. Святкуватиме День народження в катівні режиму. Ну і нехай, він проходив і не такі випробування війною на східному фронті, – каже Христина.

Суд тривав недовго: пан суддя “втикав” в дисплей телефону, навіть не намагаючись слухати доводи адвоката, прокурор слухав з перекривленою фізіономією, а Вадік зі стоїчним спокоєм витримав процедуру.

Коротке, майже мовчазне побачення вперше за 4 місяці – найкращий мій різдвяний подарунок! Знаю і вірю, справедливість переважить, заіржавіла репресивна машина дасть тріщину! Коротко про Вадима Цукерника від Христини Яворської: В 17 він горів Майданом. В 18 він зібрав речі і пішов добровольцем на фронт, не сказавши навіть рідним, адже знав, що його все одно не втримають. Він пішов берегти наш з вами спокійний сон. Він повернувся і почав допомагати волонтерам. Він – один з небагатьох, хто міг би витягнути цю країну з прірви. В нього добрі очі і світле серце, в нього сотні ідей та тисячі воістину великих думок. Колись він допомагав нам усім, а тепер допомоги потребує він. Колись він стояв на сторожі нашого спокою, а тепер пси системи закинули його в холодний карцер. Я прошу не вірити жовтим сторінкам брехливих ЗМІ і не вестись на плітки. Він – політв’язень! Зараз він потребує нашої з вами допомоги. Я не попрошу багато. Просто напишіть йому лист. Виділіть кілька хвилин свого вільного часу і подаруйте йому підтримку. Це те, чого він зараз потребує найбільше. Не важливо навіть, чи ви знайомі з ним особисто, чи бачились коли-небудь, чи просто небайдужі свідомі люди. Йому просто треба знати, що він не сам. Помоліться за нього, аби він відчув це. Листи можна надсилати мені:

м. Львів, віділення Нової Пошти №14

Яворська Олена Володимирівна

063 621 61 66