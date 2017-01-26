Протестувальники перекрили трасу Тернопіль-Кременець (фото)

Трасу Тернопіль-Кременець перекрили перевізники “Галич цукор” через борг цукрового заводу перед ними. Про це повідомляє секретар Збаразької міської ради Роман Напованець.

Водіям понад два місяці не виплачують заробітну плату.

Відтак сьогодні, 26 січня, перевізники влаштували акцію протесту. Водії фур перекрили дорогу за м. Збараж. Вони рухають по пішохідному переході поблизу повороту на село Чорний ліс.

«Ми працювали на підприємстві «Компанія Галичина Цукор», але фірма збанкрутувала і звісно людям забули виплатити гроші. нам заборгували зарплату за два місяці. Близько 150 перевізників не можуть отримали власноруч зароблені гроші.

До цієї акції протесту, ми страйкували біля стін заводу. Але все марно. Нас лише годували обіцянками, що виплатять гроші. потім казали, що замість грошей дадуть цукор. Сьогодні ж кажуть, що все конфіскував банк. Ми у відчаї. Тому й вдалися до радикальних дій – перекрили дорогу», – розповідає перевізник пан Кравець.

Як довго триватиме акцію протесту – наразі не відомо. Але вже через пів години страйку на дорозі утворився чималий затор.