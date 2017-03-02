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Рейдери намагалися знову захопити приватне підприємство на Тернопільщині

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1 березня 2017 р., близько 7:00 ранку група осіб ввірвалася на територію ПП “Золотопотіцьке” у Бучацькому районі та намагалася його захопити силою, – пише сайт міста.
Рейдерська атака базується на підробленому Статуті Приватного підприємства “Золотопотіцьке”, яке буцімто затверджене рішенням власника від 11 квітня 2016 року, проте даний статут 25 січня 2017 р. в Тернопільському Господарському суді визнаний недійсним, через те, що печатка та підпис в ньому не є справжніми.
Підчас захоплення постраждала працівниця ПП “Золотопотіцьке”, до якої зловмисники застосували силу і відібрали особистий мобільний телефон, щоб вона не змогла повідомити про спробу захоплення. Також постраждали двоє чоловіків, до яких «тітушки» застосували газовий балончик.
Захоплення намагалися провести 20-30  «тітушок», які представляли себе працівниками охоронної фірми, яким протистояли працівники підприємства, громадські активісти, ветерани АТО та небайдужі жителі нашого міста. Під натиском громадськості рейдери з «тітушками» залишили територію підприємства ПП “Золотопотіцьке”.
Р.S.: Пригадаємо, що це вже друга спроба рейдерського захоплення даного приватного підприємства, перша відбулася безуспішно на початку грудня 2016 р.

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