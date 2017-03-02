Рейдери намагалися знову захопити приватне підприємство на Тернопільщині

1 березня 2017 р., близько 7:00 ранку група осіб ввірвалася на територію ПП “Золотопотіцьке” у Бучацькому районі та намагалася його захопити силою, – пише сайт міста

Рейдерська атака базується на підробленому Статуті Приватного підприємства “Золотопотіцьке”, яке буцімто затверджене рішенням власника від 11 квітня 2016 року, проте даний статут 25 січня 2017 р. в Тернопільському Господарському суді визнаний недійсним , через те, що печатка та підпис в ньому не є справжніми.

Підчас захоплення постраждала працівниця ПП “Золотопотіцьке”, до якої зловмисники застосували силу і відібрали особистий мобільний телефон, щоб вона не змогла повідомити про спробу захоплення. Також постраждали двоє чоловіків, до яких «тітушки» застосували газовий балончик.

Захоплення намагалися провести 20-30 «тітушок», які представляли себе працівниками охоронної фірми, яким протистояли працівники підприємства, громадські активісти, ветерани АТО та небайдужі жителі нашого міста. Під натиском громадськості рейдери з «тітушками» залишили територію підприємства ПП “Золотопотіцьке”.

Р.S.: Пригадаємо, що це вже друга спроба рейдерського захоплення даного приватного підприємства, перша відбулася безуспішно на початку грудня 2016 р.