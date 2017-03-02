Ще 58 земельних ділянок хочуть продати на Тернопільщині

Головним управлінням Держгеокадастру у Тернопільській області додатково включено 58 об’єктів до Переліку земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, права на які будуть продані на земельних торгах.

Найбільше земельних ділянок включених у вищезгаданий Перелік у Шумському районі – 32, Козівському районі – 8, Бучацькому та Збаразькому районах по 6 ділянок. Відповідно, менша кількість у Гусятинському та Заліщицькому районах – по 2 земельні ділянки та по 1 – у Борщівському та Теребовлянському районах. Загальна площа наданих територій становить понад 550 га.

Відтак, землевпорядники області, спільно з органами місцевого самоврядування, продовжують активну роботу по наповненню місцевих бюджетів шляхом продажів прав оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності за межами населених пунктів. Зазначимо, що у 2017 році планується проведення 6 аукціонів з продажу права оренди земельних ділянок, детальну інформацію про які можна знайти на офіційному сайті Держгеокадастру. Також нагадуємо, що продовжується надання земельних наділів в оренду терміном на 7 років та стартовою відсотковою ставкою 8% нормативної грошової оцінки землі.