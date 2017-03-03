Шляхопровід на трасі Р-41 не повторить долю Гаївського мосту

Через те, що проїзд вулицями Протасевича і Будного у Тернополі закритий для великотоннажного транспорту, весь потік габаритних автомобілів рухається через обхід обласного центру. Як наслідок, дорожнє покриття на 30 метрах шляхопроводу біля Глибочка та Чистилова (траса Р-41) просто провалилося.

Висновок експертів невтішний: основа дороги повністю втратила свою несучу здатність внаслідок величезної інтенсивності руху фур. Після того як Гаївський міст став непридатний для проїзду вантажівок, усі габаритні автомобілі їздять трасою Р-41. Кожна п’ята з них перевантажена. Основа дороги не витримала транспортного потоку, який раніше розподілявся по двох шляхопроводах.

Дорожники оперативно відреагували на надзвичайну ситуацію. Сьогодні за допомогою екскаватора шар пошкодженого покриття знімають. Для забезпечення проїзду на вищевказаному відрізку утрамбовують щебенево-піщану суміш. Згодом її вкриють гарячим асфальтобетоном.

Надзвичайної ситуації можна було б уникнути, якби Гаївський міст керівництво Тернополя вчасно полагодило. Раніше транспортне навантаження на об’їзну розподілялося рівномірно. Втім, Служба автомобільних доріг у Тернопільській області робить все, аби не перекривати рух трасою Р-41. Якби рух фур обмежили і нею, то великогабаритний транспорт просто був би змушений об’їжджати усю Тернопільську область.





