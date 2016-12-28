Сільський голова вибачився перед лісівниками за подання недостовірної інформації у поліцію

Протягом останніх двох тижнів в електронних засобах масової інформації була розтиражована недостовірна інформація про проведення Золотопотіцьким лісництвом ДП «Бучацький лісгосп» вибіркових санітарних рубок не на території, наданій лісгоспу в постійне користування (квартал № 85), а нібито на території лісу колишнього КСП, який знаходиться на землях запасу Бариської сільської ради Бучацького району.

Вказані публікації були проілюстровані фотографіями рубки в одному випадку сосновому, а в іншому буковому лісі невідомо в якій місцевості, хоч у тексті йдеться про рубку в дубовому насадженні. Вказані матеріали розміщені невідомими авторами без будь-яких обґрунтувань. Узагалі під сумнів ставилася достовірність перебування кварталу № 85 у складі земель, що перебувають в постійному користуванні державного підприємства.

Ініціатором вказаного інциденту виступив Бариський сільський голова за підтримки громадських псевдоактивістів зі сумнівною репутацією. Не розібравшись із ситуацією, не знаючи достовірно меж лісових масивів державного підприємства та сільської ради, не зробивши офіційного запиту на підприємство і не отримавши пояснень, сільський голова одразу звернувся в поліцію та надав поштовх розповсюдженню недостовірної інформації, що принесло шкоду репутації лісгоспу. Прикро за таку поведінку сільського голови, адже підприємство завжди надає сільські раді необхідну допомогу, своєчасно сплачує рентну плату за користування лісовими ресурсами, тільки в цьому році нараховано майже 50 тис. грн.

26 грудня, за клопотанням ДП «Бучацький лісгосп», працівниками Державної екологічної інспекції в Тернопільській області в присутності представників підприємства, Золотопотіцького лісництва та сільського голови Стасіва М.М, проведено позачергову перевірку на підприємстві з метою встановлення фактичного місця проведення рубок.

У результаті опрацювання наданих лісгоспом районному відділу Держгеокадастру та Бариській сільській раді картографічних матеріалів та обстеження в натурі місця проведення санітарних рубок, підтверджено, що вказані рубки призначені, відведені та перебувають в стані розробки саме у виділах 1, 2 та 3 кварталу №85 Золотопотіцького лісництва, а не в лісі колишнього КСП, який знаходиться поряд на майже стометровій відстані.

Крім цього, встановлено, що лісові насадження, які складають теперішній квартал 85 площею 36 га, передані в постійне користування державному підприємству зі складу колишнього колгоспу ще 1981 року, на підставі Постанови РМ УРСР № 29-р від 21.01.1981 року. Всього згідно з Постановою, підприємству передано 1044 га лісу, в т. ч. у Бучацькому районі – 366 га. На даний час площа кварталу зросла до 37,5 га, за рахунок долучення двох ділянок захисних насаджень, на які лісгосп має правовстановлюючі документи.

Вказаний квартал № 85 входить до урочища «Чемерова», що належить до однойменного загальнозоологічного заказника, утвореного рішенням виконкому Тернопільської обласної ради від 30 червня 1986 року №198. Ця інформація відображена в Положенні про загальнозоологічний заказник «Чемерова».

З актом перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства про додержання режиму територій та об’єктів природно-заповідного фонду ДП «Бучацький лісгосп» ви можете ознайомитись, зайшовши на сайт Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства за цим посиланням – http://ternopillis.gov.ua/news/novyny/1976.

За інформацією ДП «Бучацький лісгосп»