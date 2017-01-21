Степан Барна: Чесному бізнесу – підтримка, «нелегалам» – санкції

Влада області готова й надалі створювати належні умови для ведення бізнесу, якщо підприємці дотримуються законодавства та проявляють соціальну відповідальність. Водночас будь-які спроби з боку представників бізнесу працювати «в тіні», не сплачувати податки чи не працевлаштовувати офіційно працівників – будуть каратися великими штрафами.

Про це заявив Голова обласної державної адміністрації Степан Барна під час наради з питань новацій законодавства, спрямованих на наповнення місцевих бюджетів, детінізації ринку праці та дотримання суб’єктами господарювання законодавства про працю та оплату праці.

«У минулому році в нашій області було створено максимально комфортні умови для бізнесу. Зокрема, єдиний соціальний внесок зменшено від 37 до 22 відсотків. Відповідно, політика держави полягала в тому, що в еквіваленті цієї суми має зрости мінімальна заробітна плата. Вже з 1 січня мінімальна заробітна плата складатиме не 1.600 грн, а 3.200 грн. Протягом року ми дали бізнесу можливість адаптуватися до таких нововведень і зменшили податкове навантаження. А сьогодні хочемо підняти соціальні стандарти», – зазначив Степан Барна.

Очільник краю поінформував, що завдяки такому кроку в області очікують зростання надходжень до місцевих бюджетів. Наприклад, в об`єднаних територіальних громадах 60% ПДФО залишається в місцевих бюджетах. Якщо до цього ще додати надходження від сплати податків на місцях, то це суттєвий ресурс, який можна інвестувати у ремонт доріг, облаштування інфраструктури населених пунктів, ремонт закладів соціальної сфери тощо.

«Я хочу акцентувати увагу, що законодавство жорстке до тих підприємців, які ставлять за мету мінімізувати офіційне працевлаштування працівників, сплату податків тощо. До них будуть застосовуватися штрафні санкції від 10 до 100 кратного розміру мінімальної заробітної платні. А з 1 січня це від 32.000 до 320.000 грн. Ми даємо місяць, щоб всі підприємці встигли легалізувати свій бізнес та навести лад. Вже з середини лютого розпочнуться перевірки та буде вжито необхідних заходів», – зауважив Голова ОДА.

Крім того, як підкреслив Степан Барна, будуть каратися будь які спроби прикривання нечесних підприємців з боку посадових осіб органів державної влади.

Водночас він нагадав, що у 2017 році зросте заробітна плата працівників бюджетної сфери, зокрема вчителів та медичних працівників. Для цих потреб в Державному бюджеті передбачили 40 млрд грн.