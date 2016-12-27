Степан Барна розповів про тих, хто позбавляє людей можливості жити в кращих умовах

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна провів нараду з керівниками об’єднаних територіальних громад. Основне питання, на якому акцентував увагу очільник краю – необхідність освоєння громадами коштів.

Адже до кінця бюджетного року залишається зовсім мало часу: менше тижня, аби завершити фінансування виконаних робіт, і цей час треба використати з максимальною ефективністю. Зі свого боку обласною державною адміністрацією створено усі можливі сприятливі умови.

«З травня місяця кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктурних проектів були на рахунках в громадах. Тобто Держава виконала свої зобов’язання, ми як обласна адміністрація – постійно надавали консультації, допомагали в організаційних моментах. Отже, були створені усі можливості для того, щоб ці кошти були спрямовані на вирішення конкретних проблем жителів тієї чи іншої місцевості», – зауважив Степан Барна.

Голова ОДА звернув увагу, що з багатьма громадами є тісна взаємодія та співпраця. Серед громад, які відповідально ставляться до організації виконання робіт і де не виникає проблем з освоєнням коштів: Заводська, Лопушненська, Гусятинська, Васильковецька, Озерянська, Новосільська та Скориківська.

«Ті голови громад, які працювали протягом року – мають реальний результат. Він помітний, його відчувають місцеві жителі. Інші, які не освоїли коштів, просто позбавляють людей можливості жити в кращих умовах. Та їм слід пам’ятати, що і відповідь їм тримати перед людьми своєї ж громади», – підкреслив Степан Барна.

У даній нараді також взяли участь заступники голови обласної державної адміністрації, керівники профільних структурних підрозділів облдержадміністрації та обласних установ і організацій.

На даний час в області реалізовується 194 проекти розвитку інфраструктури громад, на реалізацію яких було виділено 141,55 млн грн субвенції. Переважна частина проектів стосується ремонту доріг, шкіл, дитячих навчальних закладів, а також об’єктів житлово-комунальної інфраструктури. На даний час більшість об’єктів уже завершені будівництвом і здійснюється процедура їх введення в експлуатацію.