Тарас Юрик: «В чемпіонаті Тернопільщини братиме участь щонайменше 18 команд!»

З настанням весни оживає великий футбол на Тернопільщині. Всі вболівальники з нетерпінням чекають відновлення футбольних баталій. Цьогоріч функції по організації обласного чемпіонату та кубку перебрала на себе громадська спілка Федерація футболу Тернопільської області (ФФТО). Про те, як проходить підготовча робота по організації змагань розповів голова спілки, народний депутат Тарас Юрик.

– Тарасе Зіновійовичу, чи визначено уже за якою схемою відбуватимуться аматорські змагання на Тернопільщині в 2017 році?

– Цьогоріч в обласних футбольних змаганнях братиме участь щонайменше 18 команд. Чемпіонат та першість Тернопільської області проводитиметься у вищій та першій лігах. У вищій лізі, за попередньою домовленістю, буде задіяно десять команд, у першій – орієнтуємося на 7-9 учасників.

– Які саме райони та міста будуть представлені в чемпіонаті?

– У вищій лізі на сьогодні зголосилися грати: «Агрон-ОТГ» (В. Гаї), «ДСО-Поділля» (Тернопільський район), «Прогрес» (Заліщики), ФК «Чортків», «Педуніверситет» (Тернопіль), а також команди з Бережан, Козової, Кременця, Зборова, Копичинців. А у першій лізі – колективи з Підволочиська, Шумська, Ланівців, Збаража, Борщова, Бучача, Кременецького району. Не виключена участь ще декількох колективів, перемовини з якими нині на завершальній стадії. На разі, під питанням є участь команд з Підгаєцького та Монастириського районів, всі решта, думаю, будуть представлені в обласній першості.

– Серед потенційних учасників чемпіонату є лише одна команда, яка представляє новостворену Великогаївську громаду.

– Чому? Ті ж футбольні колективи з Підволочиська, Шумська, Борщова матимуть підтримку в тому числі від своїх громад. Сподіваюся, з наступного сезону в чемпіонаті будуть ширше представлені громади, адже у зв’язку з децентралізацією, вони отримали значні фінансові ресурси, тому мають розвивати спорт і, зокрема футбол в себе в громаді.

– На коли заплановано старт нового чемпіонату?

– Перший тур відбудеться 23 квітня. До цього часу, згідно розробленого графіку, відбудеться заявочна кампанія. Календар буде зверстаний таким чином, щоб команди грали в тижневому циклі, зазвичай по неділях. Також будуть передбачені резерві дні для колективів, які беруть участь в чемпіонаті аматорських команд України.

– Які нововведення внесено до регламенту обласних футбольних змагань?

– Вперше за багато років відбуватиметься перехід команд з ліги в лігу. Команди, що посядуть в чемпiонатi області 2017 року (вища ліга) останні місця, переходять на наступний сезон до першої ліги. А команди-переможці першості першої ліги, отримують право виступати в наступному сезоні у вищій лізі. Переходячи із ліги в лігу клуби, які представлені у чемпіонаті і першості області двома (і більше) командами, регулюються правилом: в одній лізі не може бути двох команд з одного клубу. У випадку, якщо друга клубна команда немає можливості на підвищення у ранзі, право на перехід отримує колектив, що зайняв у підсумковій таблиці наступне місце після цієї команди.

Також, вперше, на кожному матчі чемпіонату та першості Тернопільської області команда-господар зобов’язана вести відеозйомку гри. Відеозйомка необхідна для перегляду окремих ігрових епізодів гри або всього матчу – експертною комісією, контрольно–дисциплінарним, апеляційним комітетами ФФТО для визначення правильності (не правильності) прийнятих рішень офіційними особами матчу, порушень з боку гравців, офіційних представників команд, вболівальників та інших осіб. Окрім того, найцікавіші фрагменти матчів будуть розміщені на офіційному сайті Федерації футболу Тернопільської області, щоб любителі гри номер один могли бачити, як грають аматорські команди Тернопільщини.

– Який вступний внесок для команд-учасниць обласних змагань?

– Для команд вищої ліги внесок становитиме 5 тис. грн, першої – 3,5 тис. грн. Ці кошти будуть задіяні для організації роботи ФФТО та частково оплати роботи суддів.

– Чи передбачається проведення обласного кубка?

– Безперечно і це навіть не обговорюється. Кубкові баталії одні з найцікавіших обласних змагань, адже їх підсумок наперед не можна передбачити. І навіть колективи, нижчого рівня можуть створити сенсацію та пробити у далеку стадії змагань. Щоб популяризувати футбол на місцях, ФФТО прийняла рішення, що до чвертьфінальної стадії кубка області всі бажаючі команди гратимуть без вступних внесків. Більше того, на перших етапах переможці визначатимуться з одного матчу –команда нижчого рівня за прикладом європейських країн прийматиме команду вищого. А ближче до фіналу кубкові змагання проходитимуть з двох матчів, на полях кожного з суперників. Планується кубкові баталії розпочати після кількох стартових турів чемпіонату та першості області.

– Багатьох цікавить доля так званих легіонерів, тобто футболістів з інших областей і навіть країн, яких багатші команди можуть запросити, відповідно бідніші програють першим у цьому, що й відбивається на кінцевому результаті?

– У заявці команди може бути не більше трьох «легіонерів». При цьому, за двох з яких команди змушені будуть вносити окрему плату. Це зроблено насамперед для того, щоб до обласних футбольних змагань було залучено якомога більше тернопільських вихованців.

А як бути зі студентами, як навчаються у ВУЗах області, але є уродженцями інших областей?

– За регламентом, гравець не вважається «легіонером», якщо він є студентом денної форми навчання одного з ВУЗів чи учнем ДЮСШ Тернопільської області станом на 1 вересня 2016 року, народився на території області або прописаний на тій же території станом на 1 січня 2017 року.

– Чи залишена норма обов’язкової присутності на футбольному полі двох молодих футболістів?

– У чемпіонаті і першості області серед дорослих команд немає обов’язкової вимоги участі в матчі двох молодих футболістів. Водночас, ніхто не забуває про підростаюче покоління. Планується організувати, і вже було проведено перше організаційне засідання, окрему обласну Дитячо-юнацьку футбольну лігу різних вікових груп. Тим часом, проводжують участь у ДЮФЛ України три футбольні школи нашої області – тернопільська, бережанська та чортківська. Переконаний, прийде небагато часу і дорослі аматорські і професійні команди Тернопільщини формуватимуться з молодих талантів, які пройшли горнило дитячо-юнацьких футбольних ліг.

– Доволі актуальна суддівська тема…

– Арбітрів ми націлюємо бути максимально об’єктивними. На сьогодні під керівництвом голови комітету арбітрів Бориса Трача проходить інтенсивне навчання в школі молодого арбітра. Залучаються до навчання всі діючі арбітри ФФТО, а також проводяться семінари для делегатів-спостерігачів матчів. До початку чемпіонату плануються виїзні кущові семінари в районах. Перший такий відбудеться на початку квітня в Чорткові.

– Ви, як народний депутат ,мабуть, постійно спілкуєтеся з керівниками районів, громад. Чи буде підтримка футболу на місцях?

– Першочергове завдання влади – це збереження здоров’я населення та створення дозвілля його мешканцям. На місцях не так багато можливостей для приємного проведення часу, а футбол – одна з небагатьох доступних розваг. Тому впевнений, влада буде приділяти значну увагу футболу, більше того, кожен голова району має стати шанувальником гри мільйонів та особисто, після важливих державних справ, приходити на стадіон, щоб підтримати свою команду.