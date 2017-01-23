Теребовлянець Олег Шевчишин облетів планету 20 разів

Подаємо текст інтерв’ю із теребовлянцем від кореспондентів сайту mediananny.com мовою оригіналу.

«Ненавижу Азию – я там сидел в тюрьме». Оператор «Орла и решки»

Олег Шевчишин о проекте, путешествиях и тайнах профессии

У меня есть одна тайная (на самом деле нет) страсть: я очень люблю вести задушевные беседы с представителями интересных медийных профессий, а потом пересказывать их вам. Уже только этой мотивации мне вполне хватило бы, чтобы встретиться с оператором проекта «Орел и решка» Олегом Шевчишиным. Но в декабре прошлого года он завоевал свой второй профессиональный «Телетриумф», так что вопросов к Олегу у меня накопилось еще больше. Правда, в ходе разговора выяснилось, что к украинским наградам Олег относится довольно спокойно, а с прославившим его тревел-шоу уже успел распрощаться. Впрочем, не буду спойлерить – читайте сами.

– Сразу хочу поздравить с уже вторым «Телетриумфом». Расскажите, в чем ваш секрет? Как нужно снимать, чтобы два года подряд становиться лучшим?

– Прежде всего, должен сказать: считаю, что номинации в «Телетриумфе» разделены не очень правильно. В прошлый раз («Телетриумф 2014-15», – МН), насколько я помню, в операторской номинации между собой соревновались тревел-шоу, «Х-Фактор» и телеверсия концерта «Океана Эльзы» – три настолько разные сферы, которые просто не могут конкурировать друг с другом. В этом году история, в принципе повторилась, но теперь от «Орла и решки» я был номинирован вместе с Олегом Авиловым. Он, кстати, сейчас поехал дальше снимать проект, а я сошел с дистанции.

– То есть, как – сошли? Ушли из проекта?

– Да. Я, если честно, уперся в формат. Когда ты приходишь в новый проект, то у тебя полно идей, ты горишь работой, все время придумываешь что-то новое. Сейчас же у меня этого нового почти нет, нет свежих идей: в шоу есть коптер, есть глейдкам, все это активно используется, выработался стиль съемки, но… Это становится конвейером, а мне не нравится так работать. К тому же, не хочется держать место: я понимаю, что желающих попасть в шоу полно, а «Орлу и решке» свежая кровь пойдет только на пользу. Не то, чтобы я хочу отдохнуть: «Орел и решка» – это не то место и не та работа, от которых устаешь, особенно, если любишь узнавать что-то новое и делать постоянные открытия для себя.

– Вы хотите сказать, что за время кругосветки вы не устали? Все-таки, 8 месяцев вне дома – это тяжело…

– Все зависит от того, как настроишься. Я проработал в проекте 4 года, и все это время был в разъездах. Когда мы ездили пулами, то в месяц меня не было дома 22-24 дня, потом – 6-8 дней передышка в Украине, а потом снова… Так 4 года прошло (улыбается). И вот когда это пул, а ты настраиваешь себя на, скажем, четыре программы, то на третьей начинаешь думать – ну когда уже домой? Кругосветка же отличается тем, что ты сразу настраиваешь себя на 8 месяцев, которые на самом деле пролетели очень быстро. Если честно, я даже хотел, чтобы этот тревел был сложнее, чтобы были какие-то вызовы. А получилось так: из самолета в самолет, из самолета в самолет, оп – и вышли в Борисполе. Там, кстати, никто из самолета выходить не хотел (смеется). Лично я бы хотел дотянуть до года в дороге: оказалось, что 8 месяцев – это ни туда, ни сюда. Словом, сложного ничего в кругосветке не было, нам даже показалось мало.

– Мне кажется, что следующий сезон – про рай и ад – будет как раз о том, чего вам хотелось в кругосветке. Но вы из проекта уходите.

– Он будет проблемным в плане договоренностей о съемках, поскольку предусмотрены горячие точки и все такое, но это не совсем те проблемы, о которых я говорю. Мне бы хотелось вызовов в путешествиях: где-то срывается отель, больше отмененных рейсов, мы плывем на корабле, а он начинает тонуть, но нас спасают (смеется). Короче, в кругосветке все было слишком организованно. К тому же, я не увидел практически ничего нового. Перед выездом у меня на счету было 90 посещенных стран, а по итогам кругосветки добавилось всего 8. То есть в основных точках я побывал раньше, по маршрутам проехал. У меня, кстати, есть статистика за все время, которое я работал в «Орле и решке», и получается, что я облетел планету уже 20 раз, если считать по километражу. В воздухе я провел около 1200 часов или 50 суток.

– Да вы как пилот!

– Да, именно (смеется). И страны часто повторяются. А что касается концепции с раем и адом, то сейчас ребята поехали в «рай», а я туда очень не хотел ехать. Это же острова, и в плане съемки – не очень интересно. Приехать позагорать – да, а снимать…Там всегда влажно, что плохо для техники, там жара и солнце, везде песок. К тому же, на основных островах я уже был: вершиной для меня стал Бора-Бора, я поставил для себя галочку и больше не хочу.

– Насколько я поняла, в формате тревел вы оставаться не планируете. Чем, в таком случае, займетесь?

– Я планирую переехать в Лос-Анджелес до конца зимы. Еще после кругосветки решил, что сначала соберусь с мыслями, а потом – то есть уже сейчас – займусь документами.

– Это довольно грустная новость для украинского медиарынка – потерять дважды лучшего оператора по версии «Телетриумфа».

– (смеется) Это все очень относительно, да и сам себя я лучшим не считаю.

– А могли бы отметить кого-то из украинских коллег?

– Брата (смеется). Кстати, в «Орла и решку» я попал именно благодаря ему. Вообще-то, моя первая профессия – дирижер оркестра, а вторая – звукорежиссер кино и телевидения. А вот мой брат, Александр Шевчишин, учился на оператора. Постепенно я понял, что работа звукорежиссера не очень интересная, да и спрос на нее не слишком большой. И вот, под влиянием брата операторство стало моим хобби. Сначала он учил меня фотографировать, я копировал его стиль. Потом Саша начал снимать свадьбы для знакомых и иногда звал меня помогать. Всегда смотрел мой отснятый материал и говорил: «Ну что ты наснимал?» Благодаря жестокой критике я становился лучше. Вот так я хорошо набил руку и открыл для себя съемку реалити. Сейчас могу сказать, что все, что я умею – заслуга брата. Он, вообще-то, до сих пор учит меня некоторым вещам и редко хвалит, но его оценка для меня очень важна (смеется). Возвращаясь к «Орлу и решке», скажу, что именно Саша, работая там с первого сезона, задал формат съемки проекта. А я, тогда еще работая звукорежиссером, постоянно просил, чтобы он помог мне попасть в шоу. Я был готов работать, грубо говоря, за еду (смеется). Но звукорежиссеры им были не нужны, поскольку формат предполагает минимум людей, даже режиссер не везде ездит. Потом я переквалифицировался в оператора, а попасть в проект мне помогла случайность: буквально за пару дней до выезда у Леши Назарука, который тогда еще работал, что-то сорвалось, нужно было срочно найти замену. Саша поговорил с Женей Синельниковым, и взяли, за неимением других вариантов, меня. Это был последний пул пятого сезона, а уже в шестом я зашел на постоянную работу. Тогда же я познакомился и подружился с Андрюхой Бедняковым, который говорил, что если я себя хорошо зарекомендую, то смогу остаться.

– Судя по всему, зарекомендовали вы себя хорошо.

– Да, все получилось. Надо сказать, что это был мой второй выезд за границу – до «Орла и решки» я побывал только в Турции. Так что мне было интересно абсолютно все: я носился по городам, фотографировал, снимал, подрывал всех. Они еще удивлялись, откуда во мне столько энергии (смеется). И, кстати, тогда же я принес в проект глейдкам – до меня никто не хотел таскать его с собой, а мне было в кайф, я возил его в своем багаже.

– Проблем с вливанием в уже слаженный коллектив у вас не было?

– Нет, поскольку все ребята там очень классные. К тому же, тогда в проекте еще работали Бедняков и Вася Хомко, с которыми мы очень подружились.

– А с кем из ведущих вам комфортнее всего работать?

– На данный момент – с Региной. Она невероятная: нужно в огонь – она первая, в воду – она первая. Я могу сказать ей что-то сделать, а она сделает это в три раза круче. Мы с ней сходимся еще и в том, что ей тоже всегда хочется побольше проблем: куда-то залезть, где-то упасть, и чтобы все это еще и в кадре круто смотрелось. Ну и, конечно, Бедняков – когда мы только начинали, я вообще был готов хоть бесплатно с ним работать (смеется). С Андреем мы даже выработали целую систему жестов, которую потому выучили и с Региной. Ей еще и очень легко даются рекламные вставки, с которыми у других ведущих бывают проблемы.

– Операторы сами выбирают, с каким ведущим будут работать, или у вас есть какая-то система?

– Как правило, это происходит так: есть две группы, которые состоят из ведущего, оператора и режиссера. Еще есть редактор и продюсер, которые приезжает в город на пару дней раньше остальных, обо всем договаривается и составляет графики. Мы же приезжаем все вместе и обычно начинаем с аэропорта. Операторы и режиссеры ищут точки, а ведущие реально подбрасывают монетку, которая решает, кто будет по-богатому, а кто – по-бедному. Это уже потом мы ее несколько раз перебрасываем, раскадровываем, чтобы в кадре было красиво. Раньше оператор был закреплен за ведущим и режиссером, и я всегда ездил с Бедняковым. В кругосветке сделали иначе, поскольку 8 месяцев работать одним и тем же составом нереально. Так что операторы и режиссеры тоже подбрасывали монетку.

– Чем работа оператора в тревел-шоу отличается от других форматов?

– Это, прежде всего, реалити, где нужно либо снимать сразу, либо не снимать вообще. Но тревел отличается еще и тем, что съемка расписана буквально по минутам: за пару дней нужно все успеть, ведь что-то доснять уже не получится. Для этого очень важна командная работа: нужно, чтобы вся группа понимала друг друга с полуслова. У «Орла и решки» в этом отношении большой плюс в том, что мы действительно как одна семья. Мы все обсуждаем, высказываемся, у каждого есть право голоса. К тому же, поскольку мы давно и слаженно работаем, режиссер может доверить мне снимать на мое усмотрение, а я знаю, что он хочет увидеть в итоге, поэтому никаких сложностей, как правило, не возникает. Соответственно, если в команду приходит новый человек, сложности возникают как у него, так и остальных.

Вот так выглядит багаж обычного человека, который собирается в кругосветку на 8 месяцев,

а вот так – багаж оператора: 1. Sony a7SII; 2. Sony 24-240mm, FE 3.5-6.3; 3. Saramonic SR-AX100 (звуковой микшер); 4. Sennheiser 2000 (звуковая радиосистема); 5. Sennheiser MKE 400 («пушка» на камерный микрофон); 6. Наушники; 7. Аккумуляторы для Sony; 8. Зарядки для Sony; 9. «Лайтер»; 10. iPhone 6S; 11. Dji Osmo; 12. Зарядка для Osmo; 13. Аккумуляторы для Osmo; 14. Power Bank для iPhone; 15. GoPro 4; 16. Аккумуляторы для GoPro; 17. Крепление на голову для GoPro; 18. Рюкзак Kata Bug-205 LP; 19. Пульт для Phantom 3; 20. Phantom 3 Professional; 21. Аккумуляторы для Phantom; 22. Зарядка для Phantom; 23. Рюкзак для Phantom

– С процессом – понятно, но работа оператора, насколько я понимаю, осложняется еще и тем, что приходится таскать за собой гору техники?

– Да, это так, особенно если выпадает бедный вариант – в богатом есть возможность сложить все в багажник, а так приходится носить все на себе. Кроме того, постоянно возникают проблемы в аэропортах. Например, мы снимаем на фотоаппараты, и везем с собой с десяток аккумуляторов. Таможенники регулярно нас заворачивают и расспрашивают, зачем нам столько (смеется). А когда я начал возить с собой коптер, такие допросы случаются чуть ли не в каждом аэропорту.

– Снимать с коптером – тоже ваша идея?

– И здесь без брата не обошлось. Саша мне постоянно говорил, что нам нужен коптер, и я потихоньку начал уламывать Женю и Лену (Синельниковых, – МН), и впервые мы взяли его с собой в Исландию. Времени на тренировки не было, просто привезли с собой. Женя тогда говорит: «Так, хочу, чтобы коптер пролетел низко над водой, а затем высоко взлетел над айсбергом. Сделаешь?». А я вообще первый раз в жизни им управляю! Ну, пришлось, хотя и риск был очень большой – впереди было еще три страны. С тех пор вожу его с собой постоянно, и это тоже усложняет передвижение – возникают подозрения чуть ли не в терроризме.

– Кстати, с годами не становится сложнее перевозить с собой технику, в частности, из-за изменений обстановки в мире?

– Вот когда появился коптер – усложнилось. Причем пока он не был особо распространен в мире, то никто не протестовал: спрашивали, что это, мы отвечали – игрушка, ну и нас пропускали. А теперь во многих странах коптеры запрещены. Бывает даже, что в аэропорту его забирают, дают расписку и возвращают только перед вылетом.

– У вас наверняка случается так, что техника ломается или теряется. Вы несете за нее материальную ответственность перед продакшеном?

– Конечно, случается. Если, к примеру, на локации камера устанавливается на машину и потом падает, или на яхте ее заливает вода, или кто-то толкает оператора, то в таком случае он, конечно, не виноват – все понимают, что он не специально и это списывается на несчастный случай. Но я могу забыть что-то в отеле – аккумулятор или какую-то другую мелочь, и тогда это уже мои проблемы. А такое бывает, ведь мне за ночь нужно все зарядить, даже будильник ставлю для замены аккумуляторов. В комнате все мигает, как новогодняя елка, и уследить за всем очень сложно. Еще часто теряются крышки от объективов – это вообще как расходный материал (смеется).

– Когда ехали в кругосветку, то брали с собой все? Или что-то вам досылали позже?

– У каждого оператора есть любимый набор, как любимая косметичка, и он берется с собой с самого начала. Есть какие-то основные вещи – например, объектив 70-200, без которого работать не получится совсем, так что укомплектовываемся мы дома. А если что-то ломается или теряется, то решаем по ходу. У нас есть редакторы, которые время от времени сменяются: один, уезжая, может что-то забрать в Украину, а второй – привезти.

– В проекте часто случается, что вы приходите в какие-то места, где снимать запрещено. Как выходите из ситуации?

– Ой, это вообще отдельная история (смеется). У нас есть правило: если правоохранители говорят, что снимать запрещено, ты продолжаешь снимать. Даже когда они идут к тебе, закрывают камеру руками, стопать все равно нельзя – нам же потом нужно показать, что снимать запрещено. Когда мы записывали программу в Британии, то пошли в музей Джеймса Бонда. И вот там с этим очень строго – везде охрана, камеры. Но там можно фотографировать. Мы с Региной прикинулись парочкой туристов, вычислили, где камеры, спрятали звук и делали вид, что фотографируемся. Никто не догадался, а мы в итоге отсняли весь музей. Для меня, если честно, запрет на съемку – это вызов, так гораздо интереснее работать.

– Я так понимаю, за качество картинки вы в таких случаях не очень переживаете?

– Да, поскольку тут речь не о художественной, а об информационной съемке, и подход соответствующий.

– Есть ли какая-нибудь ваша съемка, которую вы можете назвать уникальной, хотя бы для Украины?

– Уникальным я себя точно не считаю (смеется). Но тем же коптером я снимал очень много, и могу потягаться с кем угодно, причем и как оператор, и как пилот. С ним же было множество экстремальных ситуаций, поскольку в Европе штрафуют за использование коптера – 8 тысяч евро, если не ошибаюсь. На самом деле, я считаю, что это правильно: часто такие девайсы покупают люди, не умеющие ими управлять, а это очень небезопасно. В США и Канаде этот вопрос сейчас легализуют, на коптер можно получить лицензию. Это, грубо говоря, как водительские права – ты учишься управлять коптером, тебе рассказывают, где можно летать, а где – нельзя. А вот в Европе с этим пока строго – нельзя везде. Но снимать же надо, поэтому мы выкручиваемся.

– В общем, у вас каждая съемка, так или иначе, связана с риском. Можете вспомнить самую экстремальную?

– Самая опасная съемка в истории «Орла и решки» была (и наверняка останется) в столице Колумбии Боготе. Это вообще один из самых криминальных регионов мира, но нас это не остановило. В городе есть район, который даже для Боготы считается опасным: он отгорожен забором, по периметру стоит полиция. Естественно, мы с Сергеем Симанчуком и Региной туда полезли (смеется). В первый день, помню, я был в шлепках Nike и с огромным объективом на шее – ну, чтобы вообще все нас заметили. Но там довольно много полиции – одновременно можно было видеть минимум три патруля, так что снимали перебежками. Но им это быстро надоело, они нас оцепили и вывели за пределы района, да еще и за свои деньги вызвали такси. Один из копов мне тогда сказал, что мои шлепки с меня даже не снимут, а просто срежут с ногами. Думаете, нас это остановило? Мы сказали таксисту подъехать к другому въезду и таки прошли район. А на следующий же день мы туда вернулись, но уже на машине. По сюжету она была бронированной и очень круто смотрелась в кадре, но на деле у нее в окне торчала отвертка, чтобы оно не открывалось самостоятельно. Мы намотали по району несколько кругов и местные заметили, что мы их снимаем – и проституток, и торговцев кокаином, и еще много чего. Они дождались, пока копы нас остановят и как накинутся на наш бус!.. Реально, было очень страшно: мы понимали, что разозлили жителей, а они и без этого способны буквально на все. Хорошо, что выбрались без существенных потерь, но продакшену пришлось возмещать владельцу машины ее ремонт – бусу досталось изрядно.

– Это в итоге вошло в эфир? Насколько я знаю, каналы обычно вырезают много интересного.

– Конкретно этот случай вошел, но про вырезают – правда. Особенно это касается российской «Пятницы!» – там же даже трусы теперь показывать нельзя (смеется). Но материал не пропадает – обычно все, что вырезает канал, «Орел и решка» выкладывает на YouTube.

– Если говорить с точки зрения путешественника, а не оператора – где в мире вам нравится больше всего?

– Я оцениваю это по тому, готов ли я вернуться в страну за свои деньги. Если готов – мне там нравится (смеется). На первом месте в моем рейтинге стоит Исландия, и остальные страны от нее очень далеко. Да, там нужно быть готовым к плохой погоде, но страна настолько крутая, что просто дух захватывает. Можно фоткать что угодно, выкладывать, и снимок легко наберет сотню лайков. К тому же, это очень компактная страна – на машине ее можно полностью объехать за неделю. Когда мы там снимали программу, то вообще никто не хотел спать, у всех было полно энергии и энтузиазма. И, кстати, у нас был очень классный местный гид, который, насколько я знаю, сейчас сделал туристический маршрут «Орел и решка» – по всем точкам, где мы бывали. Я всегда говорю, что хотел бы умереть в Исландии. А вот для жизни мне нравятся США. Собственно, поэтому я и хочу туда переехать. Ну и на третьем месте Австралия – там тоже очень круто, хороший климат и кенгуру в три раза больше, чем людей. А вот Азию очень не люблю, я бы ее бетоном залил (смеется).

– Многие с вами не согласились бы.

– Возможно, это потому, что в Азии я сидел в тюрьме. Это было в Индии – из-за, снова-таки, коптера. У них тоже с этим жестко – мне хотели впаять два года за терроризм! Сначала это было смешно, но когда нас – меня, режиссера и продюсера – продержали 36 часов под арестом, стало как-то не очень. Там вообще очень запутанная история: мы договорились с гидом, но не местным, а каким-то арабом. В итоге нас заподозрили в том, что мы с помощью коптера снимаем для него кадры, которые потом помогут подготовить какой-то теракт.

– И как вам удалось оттуда выбраться?

– Посмотреть на нас приезжали все, кроме президента. Даже министр обороны Индии был! Долго объясняли, что к чему, что мы делаем, что такое коптер. Пришлось подключать нашего дипломата, телеканал «Интер», но в итоге все получилось, к счастью.

– А как обстоят дела с коптерами в Украине?

– Формально они запрещены, но обычно удается мирно договориться с правоохранителями – штрафов никто не выписывает. Но дело в том, что у нас это еще не так распространено, как в Европе или США, так что в будущем все может измениться.

– Ну и напоследок, поскольку выяснилось, что вы уезжаете в США, расскажите: у вас уже есть план, чем вы там будете заниматься, или будете искать по месту?

– Плана пока нет, но точно не строителем (смеется). У меня там много друзей и знакомых, которые хоть и не гарантируют, что у меня точно будет работа, но говорят, что пропасть мне не дадут. Работы там хватит на всех.

Ну а чтобы вы еще лучше прониклись удивительной работой Олега, дополню рассказ видеороликом, который он сделал по мотивам своей работы:

Making Of Орел & Решка from Oleg Shevchyshyn on Vimeo.

Не знаю как вы, а я прониклась и теперь буду следить за успехами Шевчишина в США. Вполне возможно, «Телетриумф» – это только начало.

Фото Марины Головневой

Автор: МЕДИАНЯНЯ