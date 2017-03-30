Тернопілля: нові емоції до літнього сезону

Весняна туристична виставка UITT 2017 стартувала не 29, а ще 28 березня. Це відбувалось у різних місцях. ExpertTur побував в інформаційному агентстві Укрінформ, де журналісти зібрались на прес-конференцію, присвячену одному із улюблених напрямків подорожей Україною – Тернопіллю.

«Сім причин відвідати Тернопілля у 2017 році» презентували і офіційні особи, і громадські активісти, і профі туристичного ринку. До тих самих 7 причин, які ми вже добре знаємо, додались нові маршрути, програми та напрямки.

Начальник відділу туризму Тернопільскої ОДА Назар Яворський знайомий із більшістю туристичних журналістів, бо завжди зустрічається з учасниками прес-турів особисто. Пан Назар презентував ті самі 7 причин для подорожі.

По-перше, це замки. Бо майже третина замків та замкових споруд України знаходиться саме там. По-друге, це релігійні пам’ятки – Свято-Успенська Почаївська лавра, гордість католиків всього світу Зарваниця та монастир сестер Непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в селі Язловець.

По-третє, це скарби культури та науки. З Тернопілля походять засновник Запорізької Січі Дмитро Байда Вишневецький, козацький ватажок Северин Наливайко, видатний фізик Іван Пулюй, режисер Лесь Курбас, співачка Соломія Крушельницька… В цих краях збереглося майже 4 тисячі пам’яток історії та культури, понад 160 витворів монументального мистецтва.

По-четверте, область має унікальний природно-рекреаційний потенціал. Це й неймовірно красивий Дністровський каньйон, й мальовничі Кременецькі гори, і дивовижний край Медобори. Надзбруччя відомо наявністю практично всіх видів лікувальних вод типу «Моршин», «Нафтуся», «Друскінінкай».

По-п’яте на Тернопіллі існує паралельний підземний світ – печери. Більше 100 печер на глибині від 10 до 50-60 метрів. Це рідкісні горизонтальні гіпсові печери із специфічною будовою. Туристам найбільш відомі «Кришталева» печера в селі Кривче та «Вертеба» поблизу села Більче-Золотого. Тут створений першій у світі музей в печері. А печера «Оптимістична» занесена в книгу рекордів Гіннеса як друга в світі по довжині ходів (розвіданих зараз 214 км).

Шосте – самобутні звичаї та обряди краю та гастрономія, яка не залишить байдужим нікого з мандрівників. Три давні українські землі – Галичину, Волинь та Поділля – поєднала Тернопільська область. Це дає велике різноманіття музичних та етно-фестивалів, кулінарних свят.

Сьома причина відвідати Тернопілля – враження та емоції. Це, мабуть, головне, що спонукає нас до подорожей. І це саме важливе, із чим ми повертаємося додому.

Також пан Назар зауважив, що потроху почала вирішуватись і головна болюча проблема області – дороги. Фінансування цього року збільшили, дороги Тернопіль-Дубно, Тернопіль-Львів та під’їзд до печери «Вертеба» будуть відремонтовані.

Гарних емоцій додала в своїй презентації голова ГО «Туристична асоціація Тернопілля» Наталія Волощук. Це нова туристична програма «Transimperia – Мандрівка старим кордоном». По теренам області колись проходили кордони різних держав – від Римської Імперії до Речи Посполитої та Османської Імперії. На цих землях від Збруча до Дністра весь час велись війни та мінялись кордони князівств, королівств та імперій, і про це цікаво діззнатися більше. А ще в Тернополі відкрився новий культурний простір – Етногалерея «Спадок» родини Демкур. Цей заклад створений в 2016 році на основі приватної колекції. Зараз вона нараховує біля 50 тис. експонатів, серед яких – український строй, жіночі прикраси, кераміка та борщівська вишиванка.

Андрій Кір, голова та засновник ГО «Citi Project», займається історією печер у самому місті. Тернопільські підземелля почали вивчати, щоб уникнути обвалів. Структура та вентиляція печер були порушені більш за все за радянських часів, коли частину ходів засипали та перемуровували. Зараз, за допомогою дослідників «Citi Project», відкрили для туристів печери на території Тернопільського замку. Археологічні знахідки можуть найближчим часом змінити дату заснування міста. Досліджено 7 тунелів, але їх набагато більше, і може статись, головні відкриття ще попереду.

Директор ТО «Оксамит КЛ» Лідія Королюк розповіла про новий туристичний продукт «Україна дивин край», який виходить на ринок цього сезону. Пропонується розміщення туристів (насамперед це цікаво городянам) у старих аутентичних хатинках-садибах, де можна не тільки спостерігати за життям у природному середовищі (так жили наші предки), а й при бажанні брати участь у сільських забавках – доїти корів чи поратись в городі, викачувати мед чи робити щось цікаве із дерева. Такі атракції мають попит у молоді. Зараз до прийому туристів готові вже 4 локації з різними напрямками діяльності – це й бджільництво, і збір лікарських трав, і майстерня по дереву.

Дуже цікавий та перспективний напрямок – медичний туризм. Головний лікар санаторію «Медобори» Василь Мартинюк розповів, що саме вони вперше запровадили концепцію «Фабрика здоров’я», яка включає в себе обстеження, лікування та подальші рекомендації кожному пацієнту. А ще пан Василь впевнений – однією медициною людину не вилікуєш. Треба додавати гарні емоції та позитивні враження. Тому до звичайного «асортименту» – води, грязі та ліки – додаються культурна та спортивна складова. В санаторії запропонують цікаві екскурсії, театр, вело- та пішохідні прогулянки та багато інших розваг на будь-який смак. «Гарний лікувальний ефект можна отримати тільки на позитивний коктейль», – каже доктор Мартинюк.

Наостанок журналістів пригостили тернопільськими смаколиками та напоїли гарним узваром. Після почутого майже кожен вирішує для себе, коли та за якою програмою їхати на Тернопілля цього року.

ExpertTur