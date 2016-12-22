Тернопільська область має бюджет на 2017 рік

49 із 50 присутніх депутатів обласної ради проголосували “За”. Згодом приєднався і Степан Барна, який під час затвердження проекту бюджету перебував на Архиєрейській службі в Архикатедральному соборі, де разом з міським головою отримував подяку від Папи Римського та Його благословення Тернопільщини. Барна попросив зарахувати і його голос ” За” бюджет області.

На це свободівець Олег Сиротюк побажав керівництву області брати приклад із міста, “де встигли спочатку бюджет прийняти, а тоді й грамоти отримати”

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