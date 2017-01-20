Тернопільські громадські активісти та науковці звернулись до Тараса Пастуха, як до останньої інстанції…

Тернопільські громадські активісти та науковці звернулись до Народного депутата Тараса Пастуха з проханням допомогти врятувати Дністер від будівництва каскадів ГЕС.

Шановний Тарасе Тимофійовичу!

Звертаємось до Вас з питання намірів ПАП «Укргідроенерго» будівництва каскаду ГЕС на р. Дністер. На території Тернопільської області. Просимо Вас висвітлити цю проблему на засіданні Верховної Ради України перед народними депутатами України та долучитися до роботи щодо недопущення цього руйнівного проекту.

Тернопільська обласна рада 3 березня 2016 року вирішила заборонити будівництво каскаду гідроелектростанцій з водосховищами на Дністрі на території Тернопільської області. Підставою для прийняття такого рішення було експертні висновки провідних інституцій, фахівців України у питаннях гідробіології, водних ресурсів, екології, гідрології, а також спротив громадськості України та Республіки Молдови . Також негативний висновок щодо будівництва каскаду ГЕС на Дністрі надало Міністерство екології та природних ресурсів України.

Незважаючи на це 13.07.2016 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 552-р схвалено «Програму розвитку гідроенергетики України на період до 2026 року», де заплановано будівництво 6 ГЕС на р. Дністер в межах Тернопільської, Івано – Франківської та Чернівецької областей. Розробником Програми є – Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, прикладом порушення вимоги національного та міжнародного законодавства. Основні з них: Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», Закон України «Про державні цільові програми», вимоги щодо розроблення державних цільових програм, визначених регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженого 18.07.2007 р. № 950. Міненрговугілля в порушення ст. 6 Закону України «Про державні цільові програми не було погоджено Проект концепції Програми з Мінфіном, Мінсоцполітики, Мінприроди, як об’єкту, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Фахівці Мінприроди України визначили, що запланованим будівництвом буде порушено Закони України «Про природно-заповідний фонд України», «Про Червону книгу України», «Про тваринний світ», в результаті чого буде знищено всі прируслові та руслові природні комплекси Національного природного парку «Дністровський каньйон», частину природних комплексів національних природних парків «Хотинський» та «Галицький

Програма не пройшла громадських обговорень, чим так само порушене Закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації». Грубо порушена Бернської Конвенція ООН про охорону флори та фауни і природних середовищ існування у Європі, про збереження мігруючих видів диких тварин, про всесвітню спадщину.

Ці проекти несуть для багатьох людей загрози маловоддя та знищення екосистем. Річка Дністер е джерелом водопостачання, і в тому числі питного більше 1 млн. жителів Одеської області та 3 млн. Республіки Молдови.

Про неприпустимість такого варварства висловлюються провідні фахівці України з питань екології, гідробіології, а також Інституту екології Карпат НАН України, Інституту гідробіології НАН України та вищих навчальних закладів Західного регіону України, а саме: Львівський національний університет імені Івана Франка, Тернопільський національний педагогічний університет імені Воодимира Гнатюка, Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича тощо.

Ми не маємо право допустити знищення унікального природного комплексу як України, так і Європи, та життєвого середовища мільйонів людей.

Запланований проект будівництва спричинить цілу низку екологічних та соціально-економічних проблем:

– буде затоплено понад 4500 гектарів кращих земель, сільськогосподарських угідь та виникне потреба переселення людей;

– зміна гідрологічного режиму річкового басейну Дністра в свою чергу загострюють кліматичні зміни;

– значна зарегульованість річки греблями спричинить негативний вплив на фізико-хімічні і бактеріологічні параметри води, зросте замулюваність водосховищ і принципово зміняться умови існування і міграцій водних організмів у тому числі червонокнижних видів риб, земноводних, водоплавних і навколоводних птахів так і на життєдіяльність людей на ціх територіях.

– зменшення кількості води, придатної для питних потреб населення, а це близько 10 млн. осіб в Україні та в Республіці Молдові, включаючи Придністров’я, через зниження рівня ґрунтових вод;

– перешкоджання міграції окремих видів риб та птахів;

– зникнення водних організмів, в тому числі червонокнижних видів риб, земноводних, водоплавних і навколоводних птахів;

– загострення проявів соціальної несправедливості;

– підтопленими будуть понад 20 природних заповідних об’єктів, серед яких унікальні дністровські «стінки» і близько 10 історико-археологічних пам’яток ;

– ГЕС, малі та міні-ГЕС не можуть бути альтернативною енергетикою, так як знищують основу життя людей і всіх живих організмів – ВОДУ. Натомість доведено, що будівництво сонячних електростанцій такої ж потужності, як проектовані ГЄС, обійдеться інвестору вдвічі дешевше – 550 млн. євро і при цьому ми збережемо унікальне природне національне надбання.

У зв’язку із викладеним вище вимагаємо:

Відізвати Програму розвитку гідроенергетики України на період до 2026 року, як таку, що не відповідає державним інтересам та спричинить екологічну руйнацію регіону, погіршить умови життєдіяльності населення України та сусідніх країн басейну Дністра.

З повагою,

Голова Громадської

організації «ЕКОАЛЬЯНС О. Філь

Заступник голови Громадської

організації «ЕКОАЛЬЯНС»

завідувач кафедри геоекології

Тернопільського національного

Педагогічного університету імені

Володимира Гнатюка, доктор наук. Царик Л.П.

Підтримали звернення:

Виконавчий директор ЕГО «Зелений світ»

Член Науково – технічної ради

НПП «Дністровський каньйон» Степаненко О.М.

Голова Тернопільського обласного осередку

Всеукраїнської екологічної ліги Вадзюк С.Н.

доктор мед. наук, професор, заслужений

діяч науки і техніки України

Голова наукової ради Тернопільського обласного

осередку Всеукраїнської екологічної ліги Кондратюк В.А.

доктор мед. наук, професор,

Голова Тернопільського екологічного

об’еднання “Наше місто! Качмарська Л.Г.

Голова Ради Екологічного клубу «Край» Проців Г.П.

Керівник екологічних проектів освітньо-

Інформаційного центру «Студія майбутнього» Лошняк С.Б.

Грубінко В.В., д.б.н., проф., зав. кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Арсан О.М., д.б.н., проф., пр. наук. співр. Інституту гідробіології НАН України

Барна М.М., д.б.н., проф., професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Дробик Н.М., д.б.н., проф., професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Курант В.З., д.б.н., проф., професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Костишин С.С., д.б.н., проф., професор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Пида С.В., д.с/г.н., проф., зав. кафедри Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Руденко С.С., д.б.н., проф., зав. кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Свинко Й.М., к.геол.-мін.н., проф., професор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Стефурак В.П., д.б.н., проф., професор Івано-франківського національного медичного університету

19 січня 2017 року. м. Тернопіль