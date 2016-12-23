Тернополяни оцінили якість продукції від Тернопільського м’ясокомбінату (фото)

Свою першу нагороду отримав структурний підрозділ компанії “Агропродсервіс” відділення “Тернопільський м’ясокомбінат” за перемогу в номінації “Виробник продовольчих товарів” в щорічному 12-му конкурсі “Народний бренд 2016”. Про це повідомляють на офіційному сайті компанії (http://www.agroprodservice. com.ua/news/777).За рік роботи підприємства тернополяни вже встигли оцінити якість продукції легендарного бренду.

– Перемога в конкурсі «Народний бренд» — це насамперед показник довіри тернополян до нашої справи, – говорить директор відділення Віктор Малюта, – «Тернопільський м’ясокомбінат» впевнено виходить на продовольчий ринок і ми обіцяємо, що і надалі дотримуватимемось найвищих стандартів якості виробництва. Я переконаний, що вся наша команда буде працювати над тим, аби задовольнити смаки кожного споживача. Тож від імені всього колективу «Тернопільського м’ясокомбінату» я дякую усім жителям Тернопільщини за довіру та підтримку в голосуванні за найкращого виробника продовольчих товарів, адже ми варті найкращого!

Для переможців організатори підготували статуетки Ніки – символ народного бренду, дипломи переможців конкурсу, сертифікати на рекламу, наклейки, які переможці розміщують безпосередньо у своєму закладі, щоб усі відвідувачі бачили, що вони користуються послугами переможця «Народного бренду».