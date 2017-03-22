Це зробили не американські шпіони, не російські диверсанти і не марсіани, – “армагеддон” на Тернопільщині

Як вам фото? Ні, це не сніг, це Срач. Срач з великої букви. По фотографії судити неможливо, масштаби цього армагеддона треба бачити на власні очі. І це ви ще в ліс не заходили.

А позаду мене починається село Соколів Бучацького району. Ні, це зробили не американські шпійони, не російські диверсанти і не марсіани. Це так добротно загадили свої ж околиці жителі цього ж села. А дійсно, навіщо платити за вивіз сміття, якщо можна безкоштовно вийти в поле і викинути непотріб прямо там.

Але це ще не саме страшне. Саме страшне – футбольні ворота на тому ж полі (на фото не видно). Ага, на цьому смітнику бавляться діти. Справа у них футбол, зліва – лайно. І для них, цих дітей, жити в гавні – норма. І ці діти виростуть. І вони засруть цю землю ще гірше.

З.І. Усвідомив, чому під час війни німці нас називали “унтерменшами”.

З.І.І. Коли дує вітер, поліетиленові пакети і порожні пляшки розносить по всьому селу. І всім це – “до ліхтаря”.

З.І.І.І. (З неповторними інтонаціями Олега Скрипки) “Ми були, були на селі” (с)

Костянтин Борщ