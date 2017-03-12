У будинку культури Великого Говилова встановили енергозберігаючі вікна з допомогою Миколи Люшняка

Встановити пластикові вікна в будинку культури, яким користуються громади Великого та Малого Говилова, що в Теребовлянському районі, допоміг народний депутат з Тернопільщини Микола Люшняк.

З його допомогою Великоговилівська сільська рада змогла отримати кошти в сумі 50 тисяч гривень, які були направлені на придбання та встановлення чотирьох великих аркових вікон у місцевому будинку культури.

Як розповідає сільський голова Василь Балук, в будинку культури регулярно займається жіночий та чоловічий вокальний колектив, також діє і хореографічна студія, яку відвідує 40 дітей. Тому, встановлені вікна допоможуть покращити умови для жителів села проводити репетиції.

– Для реконструкції приміщення будинку культури нам потрібні були кошти. Цього разу фінансову підтримку нам надав наш обранець, народний депутат Микола Люшняк. Він саме та людина, яка знає і розуміє наші проблеми. Він завжди готовий допомогти; це людина, в якої слово не пусті балачки, а конкретний результат, – розповідає Василь Балук, – Крім надання грошей для встановлення чотирьох аркових вікон Микола Люшняк допоміг із закупівлею апаратури як для будинку культури, так і для нашої школи.