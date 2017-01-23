У День Соборності «свободівці» Тернопільщини та Хмельниччина традиційно і символічно зустрілися на Збручі (фоторепортаж)

Уже традиційно День Соборності Тернопільщина та Хмельниччина відзначають на кордоні між областями. На мосту через річку Збруч зустрілися делегації двох областей-сусідів, що служить символом об’єднання України.

Колони від обох областей з’єднали два великих стяги – червоно-чорний та жовто-блакитний, які принесли з Тернопілля та Хельниччини.

– Наше завдання зараз стати у єдиний фронт захисту національних інтересів, а не бізнесу, який працює десь там за кордоном, в агресора. Ми повинні розуміти, що прийшов час змін, все міняється і ми стали інші, за три роки ми зуміли так змінитися, що нас і не впізнати. Тому ми повинні для себе вирішити, що немає шляху до Москви, ми повинні будувати самостійну політику, не дивитися ні на Америку, ні на Брюссель, а дивитися тільки на себе і свої національні інтереси і центром цих інтересів має бути Київ та наша національна, націоналістична влада. Тому бажаю нам, українцям, сили, щоб ми перемогли у тому протистоянні і я вірю, що будь-яка влада є тимчасова, а нація вічна, – наголосив народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко.

– Сьогодні я хотів би в першу чергу подякувати націоналістам, тим, хто захищає нашу Україну на Сході в добровольчих батальйонах, а не тим, кого воєнкомат ловив і відправляв туди. Подякувати тим, у кого цінності життя немає, а є цінність життя нації, саме на таких людях і тримається наша нація. Коли людина вмотивована виключно зарплатою у 7 тисяч, вона не піде свою голову підставляти на смерть. Люди, для яких Україна – це святе, люди, для яких Україна – це мати готові жертвувати усім, своїм життям, – звернувся до присутніх Віктор Бурлик, депутат Хмельницької обласної ради.

– Це для нас, дійсно, дуже величний день, але ми його відзначаємо з гірким розумінням, що втратили частину територій, окупованих Росією. Ми усі зусилля повинні докласти, аби у цьому році території повернути. Дуже хотілося б, щоб ми наступний День Соборності святкували в Криму і Донецьку, оскільки для нас це є надважливим. Важливо, щоб у цей день у всіх українців було розуміння, що цю єдність ми можемо здобути тільки у збройній боротьбі, тільки Збройними Силами, добровольчими батальйонами ми можемо звільнити нашу землю від окупанта, – переконаний депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.

Уже традиційно День Соборності Тернопільщина та Хмельниччина відзначають на кордоні між областями. На мосту через річку Збруч зустрілися делегації двох областей-сусідів, що служить символом об’єднання України.

Колони від обох областей з’єднали два великих стяги – червоно-чорний та жовто-блакитний, які принесли з Тернопілля та Хельниччини.

– Наше завдання зараз стати у єдиний фронт захисту національних інтересів, а не бізнесу, який працює десь там за кордоном, в агресора. Ми повинні розуміти, що прийшов час змін, все міняється і ми стали інші, за три роки ми зуміли так змінитися, що нас і не впізнати. Тому ми повинні для себе вирішити, що немає шляху до Москви, ми повинні будувати самостійну політику, не дивитися ні на Америку, ні на Брюссель, а дивитися тільки на себе і свої національні інтереси і центром цих інтересів має бути Київ та наша національна, націоналістична влада. Тому бажаю нам, українцям, сили, щоб ми перемогли у тому протистоянні і я вірю, що будь-яка влада є тимчасова, а нація вічна, – наголосив народний депутат від ВО «Свобода» Михайло Головко.

– Сьогодні я хотів би в першу чергу подякувати націоналістам, тим, хто захищає нашу Україну на Сході в добровольчих батальйонах, а не тим, кого воєнкомат ловив і відправляв туди. Подякувати тим, у кого цінності життя немає, а є цінність життя нації, саме на таких людях і тримається наша нація. Коли людина вмотивована виключно зарплатою у 7 тисяч, вона не піде свою голову підставляти на смерть. Люди, для яких Україна – це святе, люди, для яких Україна – це мати готові жертвувати усім, своїм життям, – звернувся до присутніх Віктор Бурлик, депутат Хмельницької обласної ради.

– Це для нас, дійсно, дуже величний день, але ми його відзначаємо з гірким розумінням, що втратили частину територій, окупованих Росією. Ми усі зусилля повинні докласти, аби у цьому році території повернути. Дуже хотілося б, щоб ми наступний День Соборності святкували в Криму і Донецьку, оскільки для нас це є надважливим. Захід, який організовувала влада в Підволочильську, мені нагадував заходи, що відбувалися при Хоптяну: загальні слова, вітання «з листочка» і жодної єдності. Важливо, щоб у цей день у всіх українців було розуміння, що цю єдність ми можемо здобути тільки у збройній боротьбі, тільки Збройними Силами, добровольчими батальйонами ми можемо звільнити нашу землю від окупанта, – переконаний депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра.