У Козові стадіон повністю адаптований під стандарти гри у міні-футбол – Тарас Юрик

Ініціатива в дії. Народний депутат України Тарас Юрик торік розпочав проект зведення спортивних майданчиків у районах свого округу. За поданням народного обранця з Фонду соціально-економічного розвитку у 2016 році було виділено 20 мільйонів гривень. Частина цих коштів пішла на закупівлю та зведення сучасних спортмайданчиків із тренажерами у чотирьох райцентрах – Зборові, Підгайцях, Козові, Бережанах. Роботи було розпочато ще торік, але із настанням холодів встелити штучну траву було неможливо, тож завершальний етап встановлення перших двох спортспоруд припав на березневі дні.

У Козові площа спортивного майданчика складає 22 метри ширини і 45 метрів довжини. Біля нього вже встановили комплекс тренажерів.

«Цей стадіон адаптований повністю під стандарти гри у міні-футбол. Тут можна проводити різні турніри. Тренажери входили в проект встановлення майданчика», – зазначає народний депутат, голова громадської спілки «Федерація футболу Тернопільської області» Тарас Юрик. – «Я також обговорив із селищним головою питання відродження інфраструктури. Тут передбачено, щоб спортсмени, які приїжджають мали можливість проживати, тренуватись. І думаю упродовж цього року нам вдасться комплексно завершити питання інфраструктурної підготовки для наших футболістів».

25-річний Олег Чепіжак з першого класу займається футболом. «Дуже добре, що встановили цей спортивний майданчик. Думаю, багато команд тут змагатимуться. Такий майданчик є кращим, ніж природнє поле, бо у будь-яку погоду можна займатися», – каже він.

«Я вважаю, що 2016 рік для спортивної інфраструктури Козівщини був великим проривом. У минулому році на території другої школи Козови був добудований басейн, який зроблений за європейськими стандартами. Він буде відкритий у найближчий час. Це цілий комплекс, спортивні тренажері встановлені, і сауна є. Там передбачена можливість вести комплексну підготовку спортсменів», – зазначає Тарас Юрик.