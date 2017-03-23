У Козові відбувся кубок з футболу серед ветеранів

У Козові серед ветеранів футболу провели турнір. Учасникам спортивного заходу понад 60 років. Перемогу здобула команда з Козови. Турнір відбувся за сприяння народного депутата України Тараса Юрика.

«Перше місце у турнірі зайняла Козова, друге – Бережани, третє – Підгайці. Дуже приємно, що представники старшого покоління, незважаючи на свій вік, грають у футбол і популяризують здоровий спосіб життя. Вони показують приклад молодим поколінням», – каже помічник народного депутата України Тараса Юрика, голова Зборівської районної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Василь Мудло. – «Загалом у Козівському районі активно проводиться робота щодо розвитку сфери спорту. За останній місяць це був вже третій турнір у цьому місті. Перед тим провели кубок футбольних ветеранів Козівського району та міжрайонний турнір з футзалу серед учасників АТО».

Зазначимо, народний депутат України Тарас Юрик торік розпочав проект зведення спортивних майданчиків у районах свого округу. У Козові вже завершені роботи, площа спортмайданчика складає 22 метри ширини і 45 метрів довжини. Біля нього встановили комплекс тренажерів. Стадіон адаптований під стандарти гри у міні-футбол. У районі активно ведеться робота щодо розвитку спортивної інфраструктури. У 2016 році на території другої школи міста Козови був добудований басейн, який зроблений за європейськими стандартами.