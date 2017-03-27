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У Козовій відкрили новий плавальний басейн (фото)

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Урочисте його відкриття відбулося сьогодні, 23 березня. У спортивному комплексі – плавальний басейн та тренажерний зал.

Відкриваючи новий соціальний об’єкт, голова обласної ради Віктор Овчарук наголосив: «Сьогодні у Козові справді особлива подія – відкривається перший в області плавальний басейн у районному центрі.  Майже 20 років тому будівництво було заморожене, згодом  його намагалися відновити та знову заморожували. Активна та цілеспрямована робота розпочалася у 2015 році.  За два роки освоєно понад 9 мільйонів гривень з  Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету. Це  один з тих позитивних результатів реформ, які відбуваються у державі.  Відбуваються, незважаючи на те, що йде війна. Чомусь так у нас заведено, що  не помічаючи основного, дехто намагається завжди знайти ложку дьогтю у бочці меду. Так, обслуговування басейну  обходитиметься у мільйон гривень, які бере на себе місцева громада. Адже мова йде про оздоровлення дітей,  їхній відпочинок, заняття спортом, тренування. Водночас, займатися тут зможуть не лише учні місцевих шкіл – спорт стане доступним і для жителів сусідніх районів –  Підгаєцького, Бережанського та Зборівського.

Тому долучаться до фінансування, очевидно, і сусідні громади, діти з яких користуватимуться басейном. Переконаний, що дітям буде тут комфортно, адже для цього створені усі умови».

Басейн має 25-метрові чотири доріжки. Максимальна глибина сягає до 1,70 см. Є  дві роздягалки і дві душових кімнати (для дівчаток та хлопчиків) та сауна.

Окрім басейну запрацював і тренажерний зал. У спортивному залі є понад 20 тренажерів, де зможуть займатися і діти, і дорослі.

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