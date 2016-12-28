У Почаївській лаврі вірянам радять читати українофобську літературу

Після розголосу, що у Почаївській лаврі торгували книжками про «Новоросію» та такими, що прославляють Росію, з полиць на території святині вони зникли. Натомість нині усім, хто цікавиться таким чтивом, працівники книгарень на території Лаври наполегливо радять шукати тексти з антиукраїнським змістом в мережі Інтернет.

Про це розповідають журналісти програми розслідувань «Брат за брата» на телеканалі ZIK.

Рік тому українське суспільство сколихнула новина: на території Почаївської лаври продається література видавництва так званої «Новоросії» та книжки, які прославляють Путіна та російський імперіалізм. Тоді реакція спецслужб не забарилася – антиукраїнську літературу вилучили за лічені дні.

«Цих книжок у наших іконних лавках немає. Очевидно, що їх не буде в наших крамницях», – запевнив журналістів прес-секретар владики Володимира Почаївського отець Максим.

Журналісти ZIKу вирішили перевірити слова представника Лаври і рушили до Почаєва на бук-шопінг. Щоб зайвий раз не привертати увагу, вдали із себе туристів. У місцевій церковній крамниці серед друкованої літератури знаходимо лише натяки на проросійську риторику. Та працівники Лаври кажуть: якщо хочемо просвітитися про сучасну політику у релігійному контексті – Інтернет у поміч. І одразу радять потрібне чтиво.

«Россия перед вторым пришествием», це назва книги. Пошукайте», – порадив працівник крамниці у рясі, якого журналісти записали прихованою камерою.

В мережі Інтернет знайти книжку, яку порадили в Лаврі, нескладно.

«На Україні повстануть проти Російської церкви, її єдності і соборності. Це єретичне угруповання буде підтримувати безбожна влада. Київський митрополит, який не гідний цього звання, похитне Церкву російську, натомість сам піде у вічну погибель, як Іуда. Але всі ці наклепи від лукавого в Росії зникнуть, а буде скрізь Єдина церква православна російська», – йдеться у книзі, яку рекомендують читати парафіянам у Почаївській лаврі.

Виходячи зі змісту книжки, важко повірити, що український священик радить парафіянам таку літературу. У ній – цілий букет з імперіалізму, антисемітизму, українофобії і розпалювання міжконфесійної та міжнаціональної ворожнечі.

До слова, у Тернопільській облраді створили комісію щодо перевірки законності передачі храмового комплексу Почаївської лаври представникам УПЦ Московського патріархату.

