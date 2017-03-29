Узбіччя головних магістралей області тернопільські дорожники очищують від порослі спецмашиною

Сьогодні на смугах відведення доріг Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль та Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам’янка працюють мульчери.

Машини, які очищують за лічені хвилини від порослі 5-10 квадратних метри узбіччя, на замовлення Служби автомобільних доріг працюють з початку весни 2017 року. Подібні механізми поки не застосовують більше у жодній області України.

Мульчер – машина, призначена для подрібнення деревини та чагарнику. Дерева утилізуються шляхом подрібнення на тріски, які залишаються на поверхні або перемішуються з верхнім шаром землі. Технологія мульчування замінює собою такі процеси як рубання, корчування, складування, спалювання, а також утилізація порубкових залишків. Всі ці процеси стають єдиною технологічною операцією, яку виконує мульчер.

При русі вперед подрібнювачі фрези нахиляють чагарники і дерева. Вони потрапляють в ротор і подрібнюються до стану тріски. Гілки і пні при цьому захоплюються до рівня землі. При задньому ході ротор збирає гілки, що залишилися і подрібнює їх остаточно спеціальними різцями, перетворюючи біоматеріал в ще більш дрібну тріску.

Побачити, як працюють мульчери на Тернопільщині, сьогодні можна біля сіл Дарахів, Комарівка та міста Кременець.