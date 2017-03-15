Вдавалося відновити до 40% документів архівних документів ОУН знайдених на Тернопільщині

Нещодавно віднайдену на Тернопільщині добірку архівних документів ОУН співробітники УСБУ в Тернопільській області передали представникам Національного музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького».

Матеріали раритетної знахідки правоохоронці передали львівським історикам для їх реставрації та дослідження. Після відновлення переданого архіву, він експонуватиметься у музеї, а цифрові фотокопії документів будуть оприлюдненні на порталі Електронний архів Українського визвольного руху.

«Реставрація подібних знахідок може тривати від кількох місяців до трьох з половиною років», – відзначив генеральний директор музею Руслан Забілий. Проте історик налаштований оптимістично, адже завдяки використанню сучасних технологій його колегам вдавалося відновити до 40% документів, стан збереженості яких був значно гіршим.

На завершення свого візиту науковці висловили вдячність співробітникам спецслужби за їх допомогу у збереженні та відновленні історичної пам’яті.

Нагадаємо, що у лютому цього року співробітники СБУ випадково натрапили на схованку із раритетними документами ОУН у ході перевірки інформації про незаконне зберігання зброї.

Під час огляду підвалу однієї із закинутих будівель на околицях Теребовлі правоохоронці виявили схрон із документами, що знаходилися у металевому бідоні на півтораметровій глибині. Документи були загорнуті у шпальти радянських газет, випущених у листопаді 1950 року. Поверхневий огляд знахідки дозволяє припустити приналежність документів до архіву районного проводу ОУН, який діяв на території області у 40-х роках минулого століття.

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