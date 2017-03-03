Весна в Дністровському каньйоні: подорож у казку
Дністровський каньйон – місце для відкриттів і пригод. Таємничі ущелини, численні струмки і водоспади, загублені замки і печерні церкви. Така подорож – просто підкорення первозданної природи в джунглях Амазонки, де за кожним поворотом тебе чекають дива. Але «український» варіант набагато безпечніший: і флора, і фауна дарують тільки приємні враження.
Джерело фото: uatravel.org.
Прокидаючись, весна одразу поспішає в найбільший каньйон України. Коли всюди природа ще тільки обережно випускає перші бруньки, береги Дністра вже вкриті соковитою зеленню. Адже завдяки особливому мікроклімату сюди рано приходить тепло – одну з ділянок каньйону навіть називають «Дністровськими субтропіками». Так що до Дністра прагнуть ті, хто хоче якомога швидше зустріти весну. А це саме час помилуватися повноводною річкою і провести час у компанії стрімких весняних водоспадів.
Чим зайнятися в каньйоні навесні
Фототури. В Дністровському каньйоні річка не просто обрамлена високими берегами: вона химерно петляє. Тому мандрівників за кожним поворотом чекає маленьке диво: невідомий берег і прекрасний вид. Шикарні панорами розкриваються з оглядових точок. Багато фотографів їдуть сюди, щоб зробити свій найкращий кадр.
Сплави по річці. Ця традиція тут особливо сильна: байдарки, катамарани, плоти і звичайні гумові човни йдуть у хід. Такий відпочинок вже активно пропонують на травневі. «Пройтись» по Дністру люблять не тільки українці, але й гості з-за кордону. Вважається, що це місце ідеально підходить для новачків. Тут зовсім не страшно: течія річки неспішна, немає божевільних гірських порогів, які постійно потрібно огинати. Зате які краєвиди!
Джерело фото: io.ua.
Оскільки протяжність каньйону – 250 км, можна підбирати для себе найбільш підходящий варіант маршруту. Наприклад, новачкам рекомендують триденний маршрут. Можна сплавитися із села Лука до села Устечко (Тернопільська область). Або з Нижнєва до села Долина. А ті, хто більш досвідчений, можуть повністю проплисти весь каньйон – на це піде близько 12 днів. І підкорити відстань від Галича до Хотина. Бувалі кажуть, що на початку травня – в повінь, навіть якщо зовсім не гребти, швидкість 4-6 км/год забезпечена.
Круїз на теплоході. Такий варіант підходить для тих, хто хоче побути на лоні природи, але, в той же час, зовсім не збирається відмовлятися від благ цивілізації: не любить подорожувати з наметом. Так що ночівля в – каютах, а харчування забезпечують кухарі. Курсувати плавзасіб починає наприкінці весни.
Джерело фото: typical.if.ua.
Риболовля та підводне полювання. Дністер багатий рибою, тому якщо набридло просто так плисти – вудки в річку. А підводні мисливці люблять ловити хижака, наприклад, сома.
Джерело фото: voblery.com.ua.
Скелелазіння. Стрімкі 15–20-метрові скелі біля села Трубчин Тернопільської області приваблюють скелелазів. Силурійським відкладенням гірських порід вже більше 400 мільйонів років!
Джерело фото: fotocvetov.com.
Спелеотуризм. Береги каньйону зберігають у собі безліч таємниць. Вони прикрашені численними гротами. А як щодо екскурсії всередину грізних скель? Туристам пропонують спуститися в таємничі печери Думка, Затишна і Баламутівська.
Джерело фото: tinigard.info, автор – Андрій Опір.
Велотури. Красиві панорами розкриваються не тільки з боку річки, але і з берегів Дністра. І у велотуристів є можливість насолодитися ними сповна. Тим більше, що за пару днів можна оглянути безліч визначних пам’яток цього регіону. Для велоподорожі може підійти дводенний тур з виїздом з міста Заліщики і до села Товсте.
Польоти на дельто- і парапланах. В селі Одаїв Івано-Франківської області є пара стартових майданчиків, звідки любителі парити в повітрі починають свій політ. З висоти розкриваються неймовірні панорами Дністровського каньйону та острова Інь-Янь.
Джерело фото: prival.in.ua.
Пішохідна прогулянка. Милування красою річки з висоти подарує масу задоволення. Можна спланувати самостійну пішу подорож з відвідуванням вподобаних пам’яток. А по дорозі обов’язково познайомитися з місцевими мешканцями: тут багато червонокнижних рослин і різноманітний тваринний світ. Трапляються козулі, борсуки, зайці, лисиці та інші мешканці.
Красоти каньйону: що зустрінеться в дорозі
Заліщики – одне з найкрасивіших місць каньйону. Фотографи так люблять тутешні пейзажі! Центр міста розташований на своєрідному півострові і з трьох боків омивається водами Дністра. Зручний оглядовий майданчик знаходиться на правому березі річки – півострів видно як на долоні! Заліщики колись були популярним курортом Австро-Угорської імперії. Варто оглянути місцеву архітектуру і зазирнути в ботанічний сад: там знайдете справжній баобаб і залізне дерево.
Джерело фото: panoramio.com.
Червона гора здобула таку назву завдяки свій породі. Її скелі дійсно мають особливий відтінок. З вершини гори розкривається прекрасний вид, а підйом не викликає особливих складнощів і триває близько 20 хвилин. До речі, це найбільш «гаряча» точка – за особливий клімат цей край прозвали дністровськими субтропіками.
Джерело фото: panoramio.com, автор – peter_hatman.
На високому березі річки Стрипа збереглися руїни Бучацького замку, а в самому Бучачі можна подивитися на цікаву міську ратушу в стилі бароко.
Джерело фото: artfoto-ukraine.com.ua.
Знаменитий Червоноградський замок виглядає дуже самотньо серед нерукотворної краси, що поступово стирає його вигляд. Руїни містичного замку і костелу можна розглянути з вершини урочища.
Джерело фото: kaleo.org.ua.
Гордість каньйону – Джуринський водоспад. Це найбільший рівнинний водоспад в Україні, він досягає висоти 16 метрів. Тільки подивіться, як він вирує! Навесні водоспад демонструє всю свою міць. Це дуже гарне, але, як правило, людне місце.
Джерело фото: rk-ukraina.com.
В Коропці знаходиться колишня літня резиденція прем’єр-міністра Австрії, яку звели в 19 столітті. І досі впадає в очі колишня велич цього палацу. На жаль, відвідування заборонене. Але можна ним помилуватися і погуляти в старовинному парку.
Джерело фото: endless-travel.com.
Неподалік від села Стінка розташований грот, який, за легендами, для своїх богослужінь використовували ченці-відлюдники. Це стародавній печерний монастир, який знаходиться в скелі!
Джерело фото: panoramio.com, dnister.
А одне з найбільш містичних і в той же час найбільш популярних місць у каньйоні – кришталевий водоспад Дівочі сльози, що в районі села Возилів. Чисті струмені, що потихеньку збігають по зарослих густими мохами скелях, являють собою унікальне видовище. А із зворотного боку водоспад схожий на пащу тварини. У глибині лісу можна знайти місцевий Стоунхендж: цілюще джерело і печерний монастир.
Джерело фото: galleryua.com
Тут все просякнуте історією: кожен камінь мовчазно оберігає свої таємниці. У селі Лука знайдете залишки фортеці, а навпроти нього – село Незвисько, в якому археологи знайшли багато артефактів часів Трипілля.
Джерело фото: panoramio.com, автор – Vart.
Руїни Раковецької фортеці. Побудована в 17 столітті, вона побачила безліч битв. Але все, що вціліло – це вежа і кілька підвалів.
Джерело фото: interestingukraine.kiev.ua.
Можна відвідати Монастир у Субічі і захопитися приголомшливими пейзажами. Побувати в цікавому селі Китай-город, назву якого вказано українською та китайською мовами. І здійснити екскурсію до затопленого каньйону річки Тернава – справжній фіорд в мініатюрі!
Джерело фото: hitouring.ru.
Так виглядає берег біля невеликого села Вістря: неймовірне видовище!
Джерело фото: panoramio.com, автор – Влад Гумелюк.
А це – старовинна дерев’яна церква Пресвятої Богородиці, яка з 19 століття збереглася в невеликому селі.
Джерело фото: panoramio.com, автор – Влад Гумелюк.
Русилівські водоспади сховалися в лісовому гаю. Якщо ви не полінуйтеся їх знайти, погляду постане чарівне видовище: близько 20 водоспадів різної висоти.
Джерело фото: artfoto-ukraine.com.ua.
Старовинний Хрещатицький чоловічий монастир, зведений у 17 столітті.
Джерело фото: chicherone.com.
Це – Жванецький замок, біля якого Богдан Хмельницький зазнав фіаско.
Знаменита на всю Україну Хотинська фортеця розкриється зовсім в іншому вигляді, якщо побачите її під час сплаву по річці. Її величний силует буде поступово збільшуватися, набуваючи грізного вигляду.
Легенди і звичаї краю
- Перед селом Зозулинці розташований грот, у якому жив самітник. Кажуть, що наприкінці 19 століття тут було явлення Богоматері. Помітити вхід можна тільки по даху каплиці, яку тут облаштували. Поруч джерело з цілющою водою.
- Біля села Устя сховалися невелика печера Легенда. Вважається, вона тягнеться під землею на багато кілометрів і в часи татарських нападів служила схованкою.
- У селі Горошова дотепер шанують традиції і не забули, як прикрашати одяг бісером. Ще це «помідорна» столиця країни.
- Місцеві екскурсоводи люблять показувати зруйнований міст: кажуть, що його під час зйомок підірвав відомий режисер Параджанов.
Як дістатися: оскільки каньйон «захопив» відразу 4 області: Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку і має велику протяжність, у туриста є вибір, звідки починати свій маршрут. Багато сплавів починаються від села Нижнєва, до якого добираються з Івано-Франківська. Інші туристи тримають свій шлях від Заліщиків Тернопільської області – там є залізничне сполучення. До речі, до села можна дістатися автобусом з Чернівців. Також можна почати свою подорож з боку Кам’янця-Подільського.
Де зупинитися: як правило, туристи – і ті, хто сплавляється річкою, і велосипедисти, і любителі піших прогулянок – ночують у наметах. Але тим, хто приїжджає лише на 1 ніч, пропонують провести її на турбазах. Наприклад, «Над Стрипою».
Джерело фото: fotocvetov.com.
Тури «під ключ»: замовити тур по Дністру з вітерцем на теплоході можна за цим посиланням, вартість оренди в день – 6–7 тис грн (10 осіб). Що стосується сплавів, то гіди пропонують як багатоденні, так і одноденні екскурсії (450–550 грн, можна підібрати собі вподобану ділянку каньйону). Найдешевша пропозиція, яка нам зустрілася – 1 тис. грн за 5 днів (з харчуванням). Також підібрати собі сплав по каньйону можете тут. Більше про велотури можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням.
Що не забути взяти із собою
- Турбуватися про питну воду не варто: схили каньйону багаті джерелами чистої води, що невпинно поповнюють Дністер.
- Якщо ви зважилися на «дикий» відпочинок, варто подбати про тепло та їжу. Не забудьте взяти із собою спальник, каремат, посуд (кружку, миску, ложку, ніж), ліхтарик, зручне взуття і теплі речі.
- Якщо збираєтеся сплавлятися, знадобиться відповідне взуття (тапочки для рафтингу, шльопанці на ременях), короткі шорти або штани.
- Не забудьте, що і весняне сонце припікає: головний убір, окуляри, сонцезахисний крем не будуть зайвими. Варто прихопити купальник – стане у нагоді, якщо вода достатньо прогріється.
- Візьміть дощовик – всяке трапляється.
- Не забудьте про аптечку і засоби від комах.
- І, звичайно ж, фотоапарат – обов’язково зафіксуйте яскраві моменти і поділіться з друзями!
До речі, до цього часу складають легенди про скарби, заховані в каньйоні. Хто знає, можливо, вам посміхнеться удача, і ви відшукайте старовинний скарб?