Весна в Дністровському каньйоні: подорож у казку

Дністровський каньйон – місце для відкриттів і пригод. Таємничі ущелини, численні струмки і водоспади, загублені замки і печерні церкви. Така подорож – просто підкорення первозданної природи в джунглях Амазонки, де за кожним поворотом тебе чекають дива. Але «український» варіант набагато безпечніший: і флора, і фауна дарують тільки приємні враження.

Джерело фото: uatravel.org.

Прокидаючись, весна одразу поспішає в найбільший каньйон України. Коли всюди природа ще тільки обережно випускає перші бруньки, береги Дністра вже вкриті соковитою зеленню. Адже завдяки особливому мікроклімату сюди рано приходить тепло – одну з ділянок каньйону навіть називають «Дністровськими субтропіками». Так що до Дністра прагнуть ті, хто хоче якомога швидше зустріти весну. А це саме час помилуватися повноводною річкою і провести час у компанії стрімких весняних водоспадів.

Чим зайнятися в каньйоні навесні

Фототури. В Дністровському каньйоні річка не просто обрамлена високими берегами: вона химерно петляє. Тому мандрівників за кожним поворотом чекає маленьке диво: невідомий берег і прекрасний вид. Шикарні панорами розкриваються з оглядових точок. Багато фотографів їдуть сюди, щоб зробити свій найкращий кадр.

Сплави по річці. Ця традиція тут особливо сильна: байдарки, катамарани, плоти і звичайні гумові човни йдуть у хід. Такий відпочинок вже активно пропонують на травневі. «Пройтись» по Дністру люблять не тільки українці, але й гості з-за кордону. Вважається, що це місце ідеально підходить для новачків. Тут зовсім не страшно: течія річки неспішна, немає божевільних гірських порогів, які постійно потрібно огинати. Зате які краєвиди!

Джерело фото: io.ua.

Оскільки протяжність каньйону – 250 км, можна підбирати для себе найбільш підходящий варіант маршруту. Наприклад, новачкам рекомендують триденний маршрут. Можна сплавитися із села Лука до села Устечко (Тернопільська область). Або з Нижнєва до села Долина. А ті, хто більш досвідчений, можуть повністю проплисти весь каньйон – на це піде близько 12 днів. І підкорити відстань від Галича до Хотина. Бувалі кажуть, що на початку травня – в повінь, навіть якщо зовсім не гребти, швидкість 4-6 км/год забезпечена.

Круїз на теплоході. Такий варіант підходить для тих, хто хоче побути на лоні природи, але, в той же час, зовсім не збирається відмовлятися від благ цивілізації: не любить подорожувати з наметом. Так що ночівля в – каютах, а харчування забезпечують кухарі. Курсувати плавзасіб починає наприкінці весни.

Джерело фото: typical.if.ua.

Риболовля та підводне полювання. Дністер багатий рибою, тому якщо набридло просто так плисти – вудки в річку. А підводні мисливці люблять ловити хижака, наприклад, сома.

Джерело фото: voblery.com.ua.

Скелелазіння. Стрімкі 15–20-метрові скелі біля села Трубчин Тернопільської області приваблюють скелелазів. Силурійським відкладенням гірських порід вже більше 400 мільйонів років!

Джерело фото: fotocvetov.com.

Спелеотуризм. Береги каньйону зберігають у собі безліч таємниць. Вони прикрашені численними гротами. А як щодо екскурсії всередину грізних скель? Туристам пропонують спуститися в таємничі печери Думка, Затишна і Баламутівська.

Джерело фото: tinigard.info, автор – Андрій Опір.

Велотури. Красиві панорами розкриваються не тільки з боку річки, але і з берегів Дністра. І у велотуристів є можливість насолодитися ними сповна. Тим більше, що за пару днів можна оглянути безліч визначних пам’яток цього регіону. Для велоподорожі може підійти дводенний тур з виїздом з міста Заліщики і до села Товсте.

Польоти на дельто- і парапланах. В селі Одаїв Івано-Франківської області є пара стартових майданчиків, звідки любителі парити в повітрі починають свій політ. З висоти розкриваються неймовірні панорами Дністровського каньйону та острова Інь-Янь.

Джерело фото: prival.in.ua.

Пішохідна прогулянка. Милування красою річки з висоти подарує масу задоволення. Можна спланувати самостійну пішу подорож з відвідуванням вподобаних пам’яток. А по дорозі обов’язково познайомитися з місцевими мешканцями: тут багато червонокнижних рослин і різноманітний тваринний світ. Трапляються козулі, борсуки, зайці, лисиці та інші мешканці.

Красоти каньйону: що зустрінеться в дорозі

Заліщики – одне з найкрасивіших місць каньйону. Фотографи так люблять тутешні пейзажі! Центр міста розташований на своєрідному півострові і з трьох боків омивається водами Дністра. Зручний оглядовий майданчик знаходиться на правому березі річки – півострів видно як на долоні! Заліщики колись були популярним курортом Австро-Угорської імперії. Варто оглянути місцеву архітектуру і зазирнути в ботанічний сад: там знайдете справжній баобаб і залізне дерево.

Джерело фото: panoramio.com.

Червона гора здобула таку назву завдяки свій породі. Її скелі дійсно мають особливий відтінок. З вершини гори розкривається прекрасний вид, а підйом не викликає особливих складнощів і триває близько 20 хвилин. До речі, це найбільш «гаряча» точка – за особливий клімат цей край прозвали дністровськими субтропіками.

Джерело фото: panoramio.com, автор – peter_hatman.

На високому березі річки Стрипа збереглися руїни Бучацького замку, а в самому Бучачі можна подивитися на цікаву міську ратушу в стилі бароко.

Джерело фото: artfoto-ukraine.com.ua.

Знаменитий Червоноградський замок виглядає дуже самотньо серед нерукотворної краси, що поступово стирає його вигляд. Руїни містичного замку і костелу можна розглянути з вершини урочища.

Джерело фото: kaleo.org.ua.

Гордість каньйону – Джуринський водоспад. Це найбільший рівнинний водоспад в Україні, він досягає висоти 16 метрів. Тільки подивіться, як він вирує! Навесні водоспад демонструє всю свою міць. Це дуже гарне, але, як правило, людне місце.

Джерело фото: rk-ukraina.com.

В Коропці знаходиться колишня літня резиденція прем’єр-міністра Австрії, яку звели в 19 столітті. І досі впадає в очі колишня велич цього палацу. На жаль, відвідування заборонене. Але можна ним помилуватися і погуляти в старовинному парку.

Джерело фото: endless-travel.com.

Неподалік від села Стінка розташований грот, який, за легендами, для своїх богослужінь використовували ченці-відлюдники. Це стародавній печерний монастир, який знаходиться в скелі!

Джерело фото: panoramio.com, dnister.

А одне з найбільш містичних і в той же час найбільш популярних місць у каньйоні – кришталевий водоспад Дівочі сльози, що в районі села Возилів. Чисті струмені, що потихеньку збігають по зарослих густими мохами скелях, являють собою унікальне видовище. А із зворотного боку водоспад схожий на пащу тварини. У глибині лісу можна знайти місцевий Стоунхендж: цілюще джерело і печерний монастир.

Джерело фото: galleryua.com

Тут все просякнуте історією: кожен камінь мовчазно оберігає свої таємниці. У селі Лука знайдете залишки фортеці, а навпроти нього – село Незвисько, в якому археологи знайшли багато артефактів часів Трипілля.

Джерело фото: panoramio.com, автор – Vart.

Руїни Раковецької фортеці. Побудована в 17 столітті, вона побачила безліч битв. Але все, що вціліло – це вежа і кілька підвалів.

Джерело фото: interestingukraine.kiev.ua.

Можна відвідати Монастир у Субічі і захопитися приголомшливими пейзажами. Побувати в цікавому селі Китай-город, назву якого вказано українською та китайською мовами. І здійснити екскурсію до затопленого каньйону річки Тернава – справжній фіорд в мініатюрі!

Джерело фото: hitouring.ru.

Так виглядає берег біля невеликого села Вістря: неймовірне видовище!

Джерело фото: panoramio.com, автор – Влад Гумелюк.

А це – старовинна дерев’яна церква Пресвятої Богородиці, яка з 19 століття збереглася в невеликому селі.

Джерело фото: panoramio.com, автор – Влад Гумелюк.

Русилівські водоспади сховалися в лісовому гаю. Якщо ви не полінуйтеся їх знайти, погляду постане чарівне видовище: близько 20 водоспадів різної висоти.

Джерело фото: artfoto-ukraine.com.ua.

Старовинний Хрещатицький чоловічий монастир, зведений у 17 столітті.

Джерело фото: chicherone.com.

Це – Жванецький замок, біля якого Богдан Хмельницький зазнав фіаско.

Знаменита на всю Україну Хотинська фортеця розкриється зовсім в іншому вигляді, якщо побачите її під час сплаву по річці. Її величний силует буде поступово збільшуватися, набуваючи грізного вигляду.

Легенди і звичаї краю

Перед селом Зозулинці розташований грот, у якому жив самітник. Кажуть, що наприкінці 19 століття тут було явлення Богоматері. Помітити вхід можна тільки по даху каплиці, яку тут облаштували. Поруч джерело з цілющою водою.

Біля села Устя сховалися невелика печера Легенда. Вважається, вона тягнеться під землею на багато кілометрів і в часи татарських нападів служила схованкою.

У селі Горошова дотепер шанують традиції і не забули, як прикрашати одяг бісером. Ще це «помідорна» столиця країни.

Місцеві екскурсоводи люблять показувати зруйнований міст: кажуть, що його під час зйомок підірвав відомий режисер Параджанов.

Як дістатися: оскільки каньйон «захопив» відразу 4 області: Івано-Франківську, Тернопільську, Чернівецьку, Хмельницьку і має велику протяжність, у туриста є вибір, звідки починати свій маршрут. Багато сплавів починаються від села Нижнєва, до якого добираються з Івано-Франківська. Інші туристи тримають свій шлях від Заліщиків Тернопільської області – там є залізничне сполучення. До речі, до села можна дістатися автобусом з Чернівців. Також можна почати свою подорож з боку Кам’янця-Подільського.

Де зупинитися: як правило, туристи – і ті, хто сплавляється річкою, і велосипедисти, і любителі піших прогулянок – ночують у наметах. Але тим, хто приїжджає лише на 1 ніч, пропонують провести її на турбазах. Наприклад, «Над Стрипою».

Джерело фото: fotocvetov.com.

Тури «під ключ»: замовити тур по Дністру з вітерцем на теплоході можна за цим посиланням, вартість оренди в день – 6–7 тис грн (10 осіб). Що стосується сплавів, то гіди пропонують як багатоденні, так і одноденні екскурсії (450–550 грн, можна підібрати собі вподобану ділянку каньйону). Найдешевша пропозиція, яка нам зустрілася – 1 тис. грн за 5 днів (з харчуванням). Також підібрати собі сплав по каньйону можете тут. Більше про велотури можна дізнатися, перейшовши за цим посиланням.

Що не забути взяти із собою

Турбуватися про питну воду не варто: схили каньйону багаті джерелами чистої води, що невпинно поповнюють Дністер.

Якщо ви зважилися на «дикий» відпочинок, варто подбати про тепло та їжу. Не забудьте взяти із собою спальник, каремат, посуд (кружку, миску, ложку, ніж), ліхтарик, зручне взуття і теплі речі.

Якщо збираєтеся сплавлятися, знадобиться відповідне взуття (тапочки для рафтингу, шльопанці на ременях), короткі шорти або штани.

Не забудьте, що і весняне сонце припікає: головний убір, окуляри, сонцезахисний крем не будуть зайвими. Варто прихопити купальник – стане у нагоді, якщо вода достатньо прогріється.

Візьміть дощовик – всяке трапляється.

Не забудьте про аптечку і засоби від комах.

І, звичайно ж, фотоапарат – обов’язково зафіксуйте яскраві моменти і поділіться з друзями!

До речі, до цього часу складають легенди про скарби, заховані в каньйоні. Хто знає, можливо, вам посміхнеться удача, і ви відшукайте старовинний скарб?